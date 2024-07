A pocos días de que se dispute la final del torneo de Wimbledon y, cuando todavía no hay confirmación de la posible presencia de la princesa de Gales en la entrega de trofeos, Kate Middleton ha roto su silencio para enviar un mensaje a través de las redes para felicitar a Andy Murray por su fantástica carrera en el mundo del tenis tras confirmarse que el actual torneo iba a ser el último Wimbledon que iba a jugar.

El tenista escocés ha dicho adiós a Wimbledon sin pisar la posta debido a un inesperado contratiempo, ya que su pareja en la modalidad de dobles mixtos, Emma Raducanu, ha tenido que anunciar su baja por un dolor de muñeca. El deportista se mostró muy emocionado y no pudo contener las lágrimas después de caer junto a su hermano Jaime en la primera ronda y de no poder jugar el partido de dobles mixtos.

Desde la organización le hicieron un pequeño homenaje, con un vídeo en el que se proyectaron los mejores momentos de su carrera, junto a algunas declaraciones de compañeros de su generación, como Rafa Nadal, Roger Federer, Serena Williams o Novak Djokovic. «Ver el vídeo fue bonito, pero también muy duro porque sabes que está llegando el final de algo que te ha encantado hacer durante tanto tiempo», dijo el tenista poco después, en una rueda de prensa.

Además, Kate Middleton ha querido sumarse a los homenajes y no ha dudado en enviarle un mensaje a través de las redes sociales, en el que le ha felicitado por su extensa y exitosa trayectoria profesional. «Una increíble carrera en Wimbledon llega a su fin. Deberías estar muy orgulloso Andy Murray. En nombre de todos nosotros, ¡gracias!», ha escrito la esposa del príncipe Guillermo en un mensaje que se ha compartido en la cuenta oficial de los príncipes de Gales.

Kate Middleton, en Wimbledon con Roger Federer. (Foto: Gtres)

Unas emotivas palabras con las que Kate Middleton ha roto su silencio a pocos días de la final del torneo y cuando los rumores de su presencia en Wimbledon se suceden de manera constante, a pesar de que no hay nada confirmado de manera oficial. De hecho, fuentes oficiales se han limitado a decir que las posibles apariciones de la princesa de Gales en algún acto dependerán exclusivamente de cómo se encuentre y de las recomendaciones de los médicos, ya que todavía continúa volcada en su tratamiento para el cáncer.

Aunque de momento Kate Middleton no ha estado en ningún partido y, de momento, no se sabe si podrá acudir a la final y a la entrega de trofeos, lo cierto es que la princesa de Gales sigue muy de cerca la evolución del torneo. La esposa del príncipe Guillermo es la patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) y, desde hace algunos años, no falta a esta cita. No obstante, a quienes sí se ha visto en las gradas es a otros miembros de su familia, como a sus padres, Carole y Michael Middleton, que se mostraron muy cómplices y sonrientes hace algunos días.