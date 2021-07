La princesa Leonor brilló con luz propia en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona. Una edición muy especial ya que tuvo que concentrar a los galardonados del año 2020 y a los de 2021, ya que, el pasado año no pudieron celebrarse debido a la crisis sanitaria. Para esta cita, al igual que ocurrió en su debut en 2019 en el décimo aniversario de la institución, Leonor apostó por un look en rojo. Mientras que en aquella ocasión se trataba de un diseño en tweed de marca desconocida, esta vez se ha decantado por un vaporoso vestido de mangas ligeramente abullonadas de la firma Bgo&Me, que se estrena en el armario de la heredera. Un modelo que lleva el nombre de Corina y que tiene un precio cercano a los 250 euros, aunque en estos momentos se encuentra agotado. El vestido guarda muchas similitudes con un diseño que doña Letizia rescató del armario de la reina Sofía y que lució en uno de sus últimos actos del año 2018.

De un tiempo a esta parte, la Princesa ha ido modificando su estilo, con cambios que recuerdan mucho al de su madre. Es cierto que también la infanta Sofía, que es bastante más atrevida que su hermana, a veces se inspira en la Reina pero, en su caso, suele decantarse por looks que recuerdan a una etapa anterior de doña Letizia. Y es que mientras que hubo una época en la que la esposa de Felipe VI apostaba por looks de tendencia que a veces llamaban exageradamente la atención, ahora prefiere un estilo más sobrio y clásico. Precisamente en estas dos facetas de la Reina se pueden clasificar los estilos de sus hijas. Leonor encarna a la perfección la sobriedad y el clasicismo de la actualidad, mientras que Sofía da un paso más y podría perfectamente mimetizarse con los looks más arriesgados de la Reina.

Una dualidad que se ha constatado perfectamente a lo largo de los últimos actos en los que han participado ambas. Mientras que Leonor evita llamar exageradamente la atención, es Sofía la que arriesga, sea con el peinado o con looks de tendencia. De la misma manera, cuando la Princesa se decanta por firmas como Hugo Boss o Carolina Herrera, la Infanta apuesta por algo más al alcance de todos, y viste de Zara o de Sfera, una de sus firmas fetiche.

Una de las cuestiones en las que más se ha notado el influjo de Letizia en Leonor ha sido además de en la elección del rojo como color para algunas citas importantes -el azul sigue siendo el fetiche de la Princesa- es en las joyas y en el calzado. Letizia y Leonor comparten pendientes -habitualmente unos aros de oro que imitan las formas del bambú- y ahora también la Princesa ha encontrado en los zapatos destalonados un calzado ideal para las grandes citas. Sofía por su parte se resiste de momento a los tacones y parece que lo de los agujeros en las orejas no va con ella.