Las dos grandes citas con el deporte femenino de la Reina Letizia

La Reina Letizia, al igual que don Felipe, es una gran apasionada del deporte. Sin embargo, a diferencia del monarca, a doña Letizia apenas se la ve en actos relacionados con esta temática. Su agenda está más centrada en cuestiones que tienen que ver con las mujeres, los niños, la educación, la igualdad de oportunidades, etc.

No obstante, hay momentos en los que la presencia de la Reina en eventos deportivos resulta cuanto menos imprescindible. Una de ellas es la Final de la Copa de la Reina, tanto de fútbol como de baloncesto. Sin embargo, no son muchas las ocasiones en las que haya acudido a lo largo de la historia de estas dos competiciones.

La Reina y el baloncesto

En el año 2020, en el mes de marzo, poco antes de que se decretara el estado de alarma a consecuencia del coronavirus, doña Letizia se trasladó hasta Salamanca para presidir la final de la Copa de la Reina de Baloncesto, que enfrentó al Perfumerías Avenida con el Spar Citylift Girona, con victoria de las primeras. En este encuentro, doña Letizia coincidió con Jorge Garbajosa y otras autoridades. No obstante, no era la primera vez que asistía a un encuentro destacado de baloncesto.

En octubre de 2018, doña Letizia presidió en Tenerife la final de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA, en la que el equipo español se hizo con el bronce. Era la primera vez que la Reina acudía a un acto de estas características e incluso no dudó en contestar a unas preguntas de los periodistas.

Su relación con el fútbol

A diferencia de don Felipe, que es asiduo a los encuentros futbolísticos e incluso ha llevado a algún partido a sus hijas -por separado-, a la Reina es raro verla en las gradas de un estadio, aunque esto no significa que no esté comprometida con el deporte, sobre todo cuando se trata de competiciones femeninas como las de la Copa de la Reina. No obstante, no son muchas las ocasiones en las que ha asistido a este tipo de encuentros.

El pasado año, la final de la Copa de la Reina de fútbol se celebró en el estadio municipal de Butarque en Leganés y, a pesar de que se habían relajado las restricciones y el encuentro contó con público, no acudieron autoridades al partido y tampoco contó con la presencia de la Reina. No obstante, fue algo que no resultó extraño, ya que de las treinta y nueve finales que se habían disputado hasta entonces, solo había acudido a una de las finales en toda su historia.

Fue en el mes de mayo de 2019, en el estadio de Los Cármenes de Granda. Un encuentro que se disputó entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, en el que este último resultó ganador. El partido tuvo lugar un sábado por la tarde y la presencia de doña Letizia se anunció a través de la agenda de la Casa Real. Era la primera que la Reina hacía entrega del trofeo en los casi cuarenta años de historia del torneo, que lleva disputándose desde el año 1983.

A pesar de que la cita coincidió con una jornada importante para doña Letizia, la entrega del Premio de Honor Gava a su abuela, Menchu Álvarez del Valle, por parte de la Asociación Clúster de la Industria Creativa, la Reina no dudó en estar presente en Granada, es más, incluso aseguró a algunos periodistas que estaban presentes que le encantaría repetir más veces en este deporte y todos los demás.

Las incógnitas del futuro

A pesar de que el pasado año doña Letizia no estuvo presente ni en la Copa de la Reina de fútbol ni en la de baloncesto, ahora tiene la oportunidad de demostrar nuevamente su apoyo a la rama femenina de ambos deportes.

Será a finales de este mes de marzo cuando se dispute la final de la Copa de la Reina de Baloncesto. La competición comenzará el jueves día 24 y la final se celebrará el domingo 27, en la ciudad de Valencia.

En lo que respecta a la Copa de la Reina de Fútbol, habrá que esperar al mes de mayo para que tenga lugar la final, aunque será en el mismo estadio de Butarque de Madrid que el pasado año, por lo tanto, a tiro de piedra para que la Reina pueda estar presente.