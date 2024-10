El discreto cumpleaños del primo favorito de la reina Isabel II

El duque de Kent vivió una jornada de lo más especial el 9 de octubre con motivo de su 89 cumpleaños. Desde el Palacio de Buckingham lanzaron sus mejores deseos al duque en esta fecha tan señalada. A través de la cuenta oficial de X (antiguo Twitter) escribieron el siguiente mensaje: «¡Le deseamos hoy al duque de Kent un feliz cumpleaños número 89!», se pudo leer en el escrito que fue acompañado por varias fotografías del primo favorito de la desaparecida reina Isabel II. Por otro lado, desde el Palacio de Buckingham informó que, como parte de la jornada de celebraciones, tres gaiteros de la Royal Scots Dragoon Guards, de la cual el rey Carlos III es Coronel en Jefe Adjunto, tocaron para el duque en el Palacio de Kensington. Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la jornada en la que el duque estuvo acompañado por su mujer Katharine, de 91 años, quien fue fotografiada por primera vez sentada en una silla de ruedas, con un chal azul alrededor de sus hombros para resguardarse de las bajas temperaturas que hay en esta época del año.

El duque de Kent en un acto público. (Foto: Gtres)

También estuvieron presentes en las celebraciones del cumpleaños el hijo del duque y la duquesa, Nicholas Windsor, y el hermano menor del duque de Kent, el príncipe Michael Kent, de de 82 años.

Una importante decisión

Esta nueva vuelta al sol llega seis meses después de que se despidiera de su cargo como coronel de la Guardia Escocesa. El homenaje que se rinde en nombre de los miembros caídos del regimiento y sus familias fue el último compromiso al que acudió ostentando su título. Delante de todos los presentes del evento, comunicó su decisión y cedió el testigo a su sucesor en el cargo: el príncipe Eduardo, hermano del Rey Carlos III.

La reina Isabel y el duque de Kent en una imagen de archivo / Gtres

«Servir como coronel de la Guarda Escocesa desde 1974, el mayor tiempo que alguien ha pasado en este cargo, ha sido un verdadero honor que siempre me llenará de gran alegría. A lo largo de estos años, he visto el trabajo de la Guardia Escocesa durante tiempos de paz y de guerra y he sido testigo de su valentía, coraje, desinteresado y devoción al deber», rezaba el comunicado que compartieron las redes sociales oficiales de la corona británica en nombre del duque de Kent. Aquella misiva coincidió en medio del vendaval mediático que supuso la enfermedad de Kate Middleton y el rey Carlos III.