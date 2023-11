La discreta escapada de la Reina Sofía a Portugal

El pasado fin de semana ha estado marcado por la presencia de don Juan Carlos I en Sansexo, donde ha compartido unos días hospedado en casa de su íntimo amigo Pedro Campos justo antes de trasladarse a Vitoria. Pero, aunque el protagonismo central de las últimas horas parece habérselo llevado el progenitor del Rey Felipe VI, lo cierto es que, en la sombra, la Reina Sofía también ha cumplido con una agenda bastante intensa (paralela a la real), en la que incluía, de una manera casi secreta, un viaje a Portugal.

Según ha trascendido de la mano de conocidos medios, el motivo que ha obligado a doña Sofía a trasladarse hasta el país contiguo ha sido su participación en un evento organizado por la Fundación Champalimaud, la cual, según reza su página web oficial, «se centra principalmente en la investigación biomédica avanzada y en la prestación de atención clínica traslacional e interdisciplinaria», al mismo tiempo que es puntera en la lucha contra el cáncer de páncreas. Hace tan solo unos días, la organización recibía una donación de 50 millones de euros, otorgada por el grupo alemán Würth y, dada la importancia de obtener dicha cantidad de dinero, Leonor Beleza, presidenta de la Fundación, ha organizado un acto para celebrarlo.

La Reina Sofía en Burgos/ Gtres

La Fundación Champalimaud tiene una gran relación con la Fundación Reina Sofía por lo que, en un acto tan especial y significativo como este, no podía faltar la presencia de la madre del actual monarca. De acuerdo con las fotografías difundidas por la agencia EFE, la Reina Sofía acudió a Lisboa con un rostro visiblemente contento y feliz acompañado de un look acorde con las líneas del evento. Lució un outfit de dos piezas compuesto por un pantalón de color marrón chocolate y una blazer de tono amarillo con líneas blancas verticales como estampado que no dejaron indiferente a ninguno de los presentes.

El viaje se puede considerar que se ha realizado de una manera casi secreta ya que no aparecía entre los compromisos semanales del Palacio de la Zarzuela, si no que pertenecía a la línea de planes a los que acude la Reina Sofía de una manera ajena y paralela a la Casa Real española, los cuales suelen realizarse bajo cierta discreción.

La intensa agenda laboral de la Reina Sofía

La Reina Sofía y José Luis Martínez Almeida en Madrid/ Gtres

Cabe destacar que este viaje a Portugal se ha producido tan solo unos días más tarde de que la abuela de la princesa Leonor diera el pistoletazo de salida a la iniciativa de la Gran Recogida de Alimentos de este temporada, celebrada en el Palacio de Cibeles de la capital. En esa misma jornada, doña Sofía aprovechó para visitar el Belén municipal de Madrid, el cual, este año, ha sido elaborado por José Luis Mayo, incluyendo más de 200 piezas y un nuevo e innovador elemento: el mar. Durante toda la visita estuvo acompañada por José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la ciudad que quiso agradecerle su presencia en todo momento.