Tiene 83 años y se enfrenta a un importante cambio en su vida. La princesa Diana de Orleans, duquesa viuda de Württemberg, no solo perdió a su marido el pasado año, sino que está a punto de empezar una nueva etapa lejos del que ha sido su hogar en las últimas cinco décadas: el castillo de Altshausen. Así lo ha confirmado ella misma en unas declaraciones a la revista francesa Point de Vue, a la que ha relatado que el testamento de su marido no ha sido favorecedor para ella, sino más bien todo lo contrario. Motivo por el cual se ha visto en la obligación de decir adiós a su casa, de donde, además, se van a retirar todas las obras de arte que ha elaborado a lo largo de los años y que están ubicadas en la propiedad.

Diana de Orleans en una imagen de archivo. / Gtres

«El testamento de mi marido, el duque Carlos de Württemberg, resultó especialmente desventajoso para mí. Así que tengo que soportar las injusticias de la vida», ha contado la princesa a la citada revista. Una inesperada entrevista en la que Diana de Orleans, prima de Juan Carlos I, cuenta que el duque Wilhem, su nieto, nuevo jefe de la Casa de Württemberg y actual dueño del Castillo de Altshausen, no quiere ni que ella, ni sus obras de arte, permanezcan en la residencia.

El archiduque Carlos de Württemberg con Diana de Orleans. / Gtres

La princesa ha explicado que lo que más lamenta no es marcharse del castillo, sino la retirada de sus obras, ya que para ella es algo que le afecta de manera personal. Diana de Orleans es artista y, a lo largo de los años se ha especializado en esculturas monumentales, como un enorme ángel azul que se ubicaba, hasta ahora, en los jardines del recinto. Tal como ha comentado, la princesa tiene la sensación de que está molestando y que nadie se está preocupando por cómo se siente, algo que lamenta profundamente.

Diana de Orleans con una de sus esculturas. / Gtres

Diana de Orleans, que conserva el título de duquesa viuda de Württemberg es tía del actual conde de París y prima segunda de Juan Carlos I. Según ella misma ha revelado, entre sus planes se encuentra instalarse en España, país en el que ya se refugió en una etapa en la que su matrimonio con el duque pasaba por algunos problemas. Su deseo es crear una fundación con un museo en el que se muestren sus esculturas en España e irse a vivir a la isla de Mallorca, donde cuenta con un nutrido grupo de amigos y donde se podría sentir muy arropada. Asimismo, las obras que no pueda reubicar en este futuro museo podrían venderse para recaudar fondos para diferentes causas. No obstante, la princesa mantiene el deseo con volver, de manera ocasional al Castillo de Altshausen. Al fin y al cabo, ha sido su hogar durante medio siglo. Quizás tenga que recurrir a la Justicia, aunque por ahora no se ha pronunciado sobre esta cuestión.