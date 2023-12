El vestido de Diana de Gales que se ha vendido por un millón de euros

Más de un cuarto de siglo después de su muerte, Diana de Gales sigue levantando pasiones y continúa siendo un referente de estilo. Prueba de ello es que uno de sus looks acaba de alcanzar una cifra desorbitada en una subasta y no sería nada extraño que, debido al éxito, fueran muchas las firmas que se animaran a clonar el look.

Estamos hablando de un diseño con estampado de estrellas, con toques futuristas, pero de estética barroca y muy en la línea de los años ochenta, que acaba de ser subastado en la casa de subastas Julien’s Auctions y que ha alcanzado la cifra de un millón de dólares. Una prueba clara de que el furor por Diana de Gales continúa tan vivo como siempre y de que, a pesar del paso de los años, su influencia sigue vigente.

Diana de Gales con un vestido que se ha subastado. / Gtres

En concreto, el comprador del modelo ha pagado 1.148.080 dólares, es decir, cerca de un millón de euros, una cifra muy superior a lo que se había estimado en principio -que era de 100.000 dólares-. No han trascendido por ahora los detalles de la persona que ha podido adquirir esta joya de la colección de moda que perteneció a la madre del príncipe Guillermo de Gales pero, sin duda, es algo que no está al alcance de cualquiera.

Un original vestido

La prenda es uno de los modelos más peculiares que llevó la princesa Diana de Gales a lo largo de su vida. Se trata de un vestido de corte midi, con cuerpo de terciopelo en color negro y con detalles bordados en pailletes en tono azul y falda de organza abullonada con lazo a la altura de la cadera. Un diseño de Jacques Azagury que Diana llevó en 1985 en una visita a Florencia junto al entonces príncipe Carlos y, un año más tarde, en un viaje a Vancouver.

Diana de Gales con un vestido que se ha subastado. / Gtres

No es la primera vez que el vestido se subasta, sino que anteriormente perteneció a la revista People que lo adquirió en una subasta organizada por la propia Diana de Gales antes de su fallecimiento, por unos 25.000 dólares. En 2013 lo cedieron de manera temporal a una exposición en el Palacio de Kensignton, donde se exhibieron otras prendas del armario de la princesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julien’s Auctions (@juliens_auctions)

Hace algunas semanas, el responsable del modelo habló sobre el vestido en unas declaraciones precisamente a People y sobre la relación de la princesa con la moda: «Diana siempre estaba muy emocionada por la moda, y sabía que a la gente le encantaba ver con qué vestido sorprendía, tanto si la esperaban en la calle o si la veían en televisión. Empleaba mucho tiempo en asegurarse de que todo estaba perfecto, eligiendo los zapatos y joyas perfectos», dijo el diseñador.