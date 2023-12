A diferencia de lo que ocurrió con el príncipe Enrique y Meghan Markle -cuyo compromiso se anunció de manera relativamente rápida-, la relación de los actuales príncipes de Gales no fue, en principio, tan sencilla. La pareja, que hoy conforma uno de los matrimonios más estables del Reino Unido, pasó por muchos altibajos desde que se conoció en su etapa universitaria en St. Andrews, de hecho, incluso se llegó a hablar de Catalina Middleton como ‘novia a la espera’ por un compromiso que parecía no llegar nunca.

Ahora, con la emisión del final de la serie The Crown se han repasado algunos de los episodios más recientes de la vida de los Windsor, como la trágica muerte de Diana de Gales o el romance de Guillermo y Catalina. Una relación que no siempre fue sencilla y que tuvo algunos protagonistas más que los propios príncipes.

La princesa de Gales con sus hijos. / Gtres

Por ejemplo, una de ellas es la novia ficticia del actual heredero que aparece en algunos capítulos y que se llama en la serie Lola Airdale-Cavendish-Kincaid. Una joven que en realidad no existió, pero que se basa en otra figura que sí tuvo especial relevancia en la vida de Guillermo. El príncipe de Gales no tuvo tantas novias como su hermano, el príncipe Enrique, pero antes de comprometerse con Catalina sí que hubo otras mujeres candidatas a ser, en el futuro, princesas de Gales.

Una de las mujeres con las que más se relacionó al príncipe en su etapa universitaria, más allá de Middleton fue Carly Massy-Birch. Así lo cuenta la autora británica Katie Nicholl en un libro sobre el príncipe Guillermo y su hermano. Tal como apunta la escritora, en su primer semestre en la universidad, Guillermo estuvo saliendo con Carly Massy-Birch, aunque la relación no trascendió hasta tiempo después, cuando la madre de ella lo reveló al Daily Mail.

El príncipe Guillermo y Catalina Middleton juntos. / Gtres

La pareja estuvo junta apenas unas semanas y Carly siempre ha mantenido una actitud muy discreta, tanto que apenas ha hablado de su romance con Guillermo. Es más, solo se ha pronunciado para la citada autora, a la que le explicó algunos detalles de su romance y su mutuo amor por el campo: «Creo que por eso tuvimos una conexión. Guillermo estaba un curso por debajo, era un sitio pequeño y era imposible no encontrarse con él y con el tiempo dejó de ser raro verle. Nos llevamos bien, pero creo que nos hubiéramos llevado bien incluso si no hubiera pasado nada romántico. Fue el típico romance de universidad», dijo.

En aquel momento, la llegada de Guillermo a St. Andrews fue todo un acontecimiento, hasta el punto de que muchas estudiantes lo perseguían. Ella, sin embargo, prefería quedarse en casa tranquila con él y mantener un perfil bajo, por lo que su relación pasó bastante desapercibida. Sin embargo, la relación se acabó porque no era un momento fácil para el príncipe, que incluso se planteó dejar la universidad y aún pensaba en su anterior novia, Arabella Musgrave.

El Príncipe Guillermo y Catalina Middleton en Birmingham. / Gtres

Carly Massy-Birch no fue la última pareja de Guillermo antes de empezar con Catalina Middleton, sino que también tuvo un breve romance con Olivia Hunt, una estudiante de literatura inglesa e historia con la que se también se le relacionó. A día de hoy siguen siendo amigos y Olivia ha asistido a actos relevantes. Asimismo, también salió con la actriz y modelo Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe.

Un momento incómodo

En el año 2002, la pareja acudió a una fiesta con amigos comunes, en la que estaba también Carly Massy-Birch, ex novia del príncipe . Allí empezaron a jugar a ‘yo nunca nunca’ y Carly aprovechó para hacerle pasar un rato incómodo momento a Guillermo: «Yo nunca nunca he salido con dos personas de aquí», dijo cuando llegó su turno, consciente de que Guillermo había salido también con ella. En el libro de Katie Nicholl, la autora relató que todos se quedaron de piedra, mientras que Guillermo miró con enfado a Carly.