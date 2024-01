Los detalles de la salida nocturna de Leonor por Zaragoza

Después de vivir las tradicionales vacaciones de Navidad en familia y debutar en la Pascua Militar, el pasado 6 de enero, la princesa Leonor recuperó su rutina. Desde el pasado lunes, la hija de Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia se encuentra en la Academia General Militar de Zaragoza, en la que ingresó el 17 de agosto del pasado año. Mientras continúa su formación, la primogénita de los Reyes ha encontrado un hueco en su agenda para hacer una salida nocturna junto a sus compañeros del centro militar.

La princesa Leonor en la Pascua Militar. / Gtres

La salida nocturna de Leonor

La princesa de Asturias asistió el sábado, 13 de enero, a la discoteca Parros, situada en la calle el Temple, en el casco antiguo de la ciudad. Local que abre a las 18:00 horas y cierra a las 4:00 de la mañana, según ha revelado Nuría Marín en su canal de TikTok. Para esta salida nocturna, Leonor se decantó por un top blanco con la espalda al aire que combinó con nos vaqueros, una coleta alta como peinado y unas gafas de sol para intentar pasar desapercibida.

La princesa Leonor con el rostro serio / GTRES

Durante este plan de ocio, la nieta de Juan Carlos I estuvo controlada por al menos dos escoltas que iban vestidos de negro, aunque en todo momento mantuvieron una distancia prudente para evitar llamar la atención. Cada vez que interceptaban a una persona de la discoteca intentando realizar alguna fotografía, los agentes les obligaban a borrarlas al instante, explican testigos presenciales a Informalia. Los mismos que durante la noche vieron a la princesa acudir al baño junto con dos amigas de la Academia mientras el personal de seguridad esperaba en la puerta para poder controlar la situación.

La princesa Leonor durante los Premios Princesa de Asturias / Gtres

Las redes sociales hablan de la salida de Leonor

Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de este plan de la princesa Leonor por la capital aragonesa. «¡Yo la vi!», exclama una usuaria. Asimismo, la hoja de ruta de la heredera al trono era continuar la noche en la discoteca Kenbo, situada en la calle del Cuatro de Agosto, pero, finalmente, no asistió pese a que el citado enclave estaba avisado de que en algún momento de la noche la hija de Felipe VI y Letizia haría acto de presencia. Sin embargo, no ha trascendido el motivo por el que a última hora Leonor decidió cancelar esta visita.

Otras salidas de Leonor

No es la primera vez que Leonor protagoniza alguna que otra salida desde su estancia en Zaragoza junto a sus compañeros de promoción. Sin ir más lejos, uno de los bares preferidos de la hija de Sus Majestades es uno de los más clásicos de la localidad y está especializado en tapas, bocatas y hamburguesas. Se trata del bar El Tuno, un local que lleva más de 30 años abierto y que tiene precios muy asequibles. En su carta encontraremos platos desde 6,95 euros. Otro de los restaurantes que ha frecuentado recientemente la princesa ha sido el Panzzer Grill. Allí fue donde un grupo de ocho amigas, le organizó una fiesta sorpresa por su 18 cumpleaños.