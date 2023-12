El reciente viaje de la princesa Leonor al Pirineo Aragonés, como parte de su formación militar, ha vuelto a dejar claro lo bien que se desenvuelve la hija mayor de don Felipe y de doña Letizia entre sus compañeros y compañeras cadetes, donde es una más. La princesa de Asturias ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza a mediados del mes de agosto para la primera de las fases de su instrucción militar -pasará, al igual que su padre, por las tres academias con un programa especial- y poco a poco va completando las fases de esta formación, que se considera necesaria para el papel que va a desempeñar en el futuro.

De la misma manera que ocurriera con su padre, desde la Casa Real han distribuido imágenes del día a día de la princesa en Zaragoza, de su llegada, en las aulas, en el Campo de San Gregorio o en su jura de Bandera. Por eso, a estas maniobras en la nieve también se les ha dado el mismo trato oficial, a lo que se suma que varios fotógrafos se han acercado hasta allí para captar a la princesa durante los entrenamientos.

La princesa Leonor esquiando en Astún. / Gtres

Unos ejercicios en las estaciones de Astún y Candanchú que, más allá de mostrar lo cómoda que está Leonor en su papel de dama cadete, han dejado claro que es una consumada esquiadora, al igual que su padre. Sin embargo, hasta la fecha, apenas habíamos visto a la princesa en la nieve, salvo contadas ocasiones.

Leonor, una experta esquiadora

A pesar de que son pocas las imágenes que hay de la princesa de Asturias esquiando o en estaciones de esquí, esto no significa que los Reyes y sus hijas no hayan podido disfrutar de escapadas a la nieve en las que la heredera haya podido perfeccionar su técnica. Está claro que su manera de bajar por las pistas no es fruto de la casualidad, ni de unas breves lecciones, sino de años de práctica de este deporte, tan asociado a la Familia Real.

Sabemos que, en el año 2017, los Reyes y sus hijas estuvieron en Astún y posaron para los medios en las pistas. En aquel momento, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía derrocharon destreza con los esquís puestos, lo que indicaba que tenían cierta práctica. Es más, se sabe que han ido a esquiar con el colegio y tienen en su padre, Felipe VI el mejor de los maestros.

El monarca es un verdadero apasionado de este deporte invernal -al igual que ocurre con la vela- y siempre que puede se escapa con amigos a diferentes estaciones. Sin embargo, la Reina Letizia no suele acompañarle porque no le gusta la nieve. Cuando entró a formar parte de la Familia Real en 2004 fue a Baqueira y realizó un cursillo, también en 2005, pero nunca se sintió muy cómoda y solo la hemos podido ver de nuevo en 2017.

No obstante, se sabe que los Reyes y sus hijas han hecho algún viaje a estaciones exclusivas como Courchevel, donde seguramente la princesa Leonor ha podido practicar este deporte junto a su padre.

Una mayor exposición

Durante muchos años, don Felipe y doña Letizia han intentado proteger al máximo la privacidad de sus hijas, aunque ahora, con los pasos que está dando la princesa de Asturias, resulta cada vez más difícil. La heredera tiene cada vez más presencia institucional y además ha alcanzado la mayoría de edad, lo que provoca que poco a poco vayamos descubriendo detalles de su personalidad que hasta ahora no se conocían, como es su destreza en las pistas de nieve.

No es, de momento, el caso de la infanta Sofía, ya que la exposición de la hija menor de los Reyes sigue siendo más escasa que la de la heredera, ya que no tiene la misma presión ni se encuentra condicionada por el papel que está llamada a ocupar llegado el momento. Sofía tiene la posibilidad de elegir, en el futuro, si quiere o no, ejercer como representante de la Familia Real o desarrollar su carrera profesional al margen de la Corona.