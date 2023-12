Leonor, protagonista indiscutible del sorteo de la Lotería de Navidad

Se puede decir que, oficialmente, la Navidad ha comenzado. Este viernes, 22 de diciembre, a partir de las 9:00 horas el Teatro Real de Madrid ha vuelto a abrir sus puertas un año más para celebrar el esperado Sorteo de la Lotería. En los meses previos, aquellos que apuestan por buscar su suerte han intentado reunir la combinación de números perfecta para poder ser uno de los agraciados en este día tan especial. Sin lugar a dudas, la princesa Leonor cobra un papel importante en este sentido.

Lotería de Navidad / TVE

Cabe destacar que la heredera al trono de España ha vivido su año más especial por diferentes aspectos institucionales. Por ello, se buscan números asociados a la hija de Su Majestad el Rey Felipe y la Reina Letizia. Décimos que reflejen alguno de los hechos históricos que ha protagonizado la nieta de Don Juan Carlos en estos últimos meses. Asimismo, el 7, es el número más significativo porque fue el día que juró la bandera en Zaragoza tras dar sus primeros pasos desde que ingresó en la Academia General Militar, aquel 17 de agosto. Por tanto, el 70923, pues, se ha convertido en una de las referencias más perseguidas por aquellas personas que quieren apostar toda su suerte. Sin embargo y, como era de esperar, desde hace semanas, está agotado. La otra opción es el 07923. Asimismo, tampoco queda nada del 31923, el día que la primogénita de don Felipe VI y doña Letizia juró la Constitución al cumplir la mayoría de edad en el Congreso de los Diputados de Madrid.

La princesa Leonor el día de su 18 cumpleaños / Gtres

El año más especial para Leonor

Este 2023 será un año que la futura reina de España siempre recordará. Primero, tras dos años en Gales, se graduó de Bachillerato Internacional que estaba cursando en el prestigioso UWC Atlantic College. Una vez cerró esta etapa pudo disfrutar de unos días en familia, con la tradicional parada en Palma de Mallorca, el pasado mes de agosto.

Poco después ingresó en la Academia General de Zaragoza, donde se ha adaptado a la perfección a la vida militar y donde ha encontrado su exclusivo grupo de amigos, con quien ya se ha dejado ver en las últimas semanas.

Después llegó el gran día: el 31 de octubre. Fecha en la que la primogénita de Sus Majestades no solo cumplió la mayoría de edad, sino que juró la Constitución. A partir de ese momento su presencia en actos institucionales ha ido in crescendo.

La princesa Leonor esquiando. / Gtres

Tras meses de no parar, finalmente, este 22 de diciembre, Leonor está de vacaciones y no tendrá que volver a la capital aragonesa hasta la primera semana del mes de enero. De esta manera, y después de cumplir con sus obligaciones, la princesa de Asturias podrá disfrutar de tiempo libre para compartir en familia, pero también para estar con sus amigos, a quienes no puede ver a lo largo del año.