Este fin de semana, gran parte de la realeza y la aristocracia de Europa se ha dado cita en uno de los enlaces más esperados de la temporada. La princesa María Anunciata de Liechtenstein y Emanuele Musini contraían matrimonio religioso apenas dos meses después de su boda civil en Italia. Un enlace por todo lo alto que se ha celebrado en Viena y al que no han faltado numerosos rostros conocidos del Gotha.

Para esta especial ocasión, la prima del actual soberano del Principado, el príncipe Alois, ha lucido un espectacular diseño de Alta Costura de Valentino. Un vestido creado específicamente para ella, con escote barco, cuerpo ceñido, mangas abullonadas y falda de vuelo, que ha combinado con un original velo que ha sujetado por la tiara familiar, de estilo fringe. Se trata de la tiara de los Habsburgo, realizada con barras en forma de espiga con diamantes y la misma con la que se casó, precisamente, la recientemente fallecida princesa Marie, esposa del tío de María Anunciata. Esta tiara fue elaborada en la década de los setenta del siglo XIX, como regalo de boda a la infanta María Teresa de Braganza por su enlace con Carlos Luis, hermano del emperador Francisco José. El hecho de que la Princesa haya recurrido a esta pieza tiene un especial significado, como un guiño a Marie de Liechtenstein.

Han sido muchos los detalles que han marcado este enlace. Más allá de los dos impresionantes looks que ha llevado la novia, el despliegue de royals y aristócratas no ha tenido precedente. Especial atención a la familia Gran Ducal de Luxemburgo, así como a los hijos de Ernesto de Hannover. Tanto Christian como Ernesto Augusto no han faltado a la cita, a la que han asistido con sus respectivas esposas. Ekaterina Malysheva -que recientemente ha dado a luz a su tercera hija-, ha competido en estilo con Sassa de Osma, impecablemente vestida por Pertegaz. Beatrice Borromeo se ha convertido en una de las más elegantes durante las celebraciones, con looks de ensueño firmados por Dior, marca de la que es imagen. Otra de las más elegantes ha sido la española Inés de Cominges, que ha dado una lección de estilo con dos coloridos diseños, uno de ellos de la firma española Sophie et voilà.

A pesar de que han asistido numerosos rostros conocidos de la aristocracia, se ha echado de menos representación de las grandes casas reales de Europa. Y es que no hay que olvidar que, a pesar de que Anunciata es princesa y, por tanto, se trata de una boda royal, no ocupa ningún lugar en la sucesión al trono de Liechtenstein que justifique la presencia de representantes de la realeza más allá de lazos familiares.