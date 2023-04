No es ningún secreto que entre Meghan Markle y la actual princesa de Gales, Catalina Middleton, la relación nunca ha sido muy fluida, a pesar de los esfuerzos de ‘La Firma’ por aparentar normalidad. Han sido varios los episodios de presuntos desencuentros entre ambas que han visto la luz desde que el príncipe Enrique comenzase su relación con la norteamericana y que ponen de manifiesto la falta de conexión entre ambas cuñadas.

Sin embargo, ahora se ha conocido un ‘desplante’ que el rey Carlos tuvo que hacerle a Middleton para no provocar más problemas con Meghan Markle. Fue el pasado mes de septiembre, cuando falleció la Reina Isabel. Según ha revelado el escritor Robert Jobson, autor de una reciente biografía sobre el rey Carlos, el monarca le pidió tanto a la esposa del príncipe Guillermo como a la de Enrique que permanecieran en un segundo plano y no viajaran a Balmoral para despedirse de la Reina. Al parecer, mientras que el resto de miembros de la familia se trasladaba al castillo para acompañar a la soberana en sus últimos momentos -aunque la mayoría no llegó a tiempo para poder verla-, Carlos dijo que no era apropiado que las esposas de Enrique y Meghan viajaran a Escocia.

Un detalle que provocó una profunda decepción en la princesa de Gales, que quería estar en Balmoral junto al resto de la familia. De hecho, dada su relevancia dentro de la Familia Real, la realidad es que su presencia habría estado más que justificada. No así la de Meghan Markle, ya que, en esos momentos, la situación de los duques de Sussex con el resto de la familia era bastante delicada, incluso con la propia Reina.

El monarca decidió que solo sus hijos, sin sus esposas, viajasen a Balmoral, a pesar de que Enrique estuvo presionando hasta el último momento para que su mujer le acompañase. No obstante, se encontró con una negativa frontal por parte de su padre y, por eso, fue el último en llegar.

Aunque el Rey no quería hacerle un desplante a la entonces duquesa de Cambridge, el autor considera que no le quedó otro remedio que impedir que las dos mujeres de sus hijos acudieran a Escocia, ya que era la única manera de evitar que Meghan Markle acompañara a Enrique y se convirtiera en la protagonista de un momento que no le correspondía. Fue el propio Carlos el que se puso en contacto con la esposa de Guillermo para pedirle que se quedara en casa.

Sin embargo, para Middleton fue un duro golpe, tanto que, según declara el autor, ha acumulado un mayor resentimiento hacia Meghan Markle desde entonces. Es más, el propio Robert Jobson ha revelado que, días después, cuando los príncipes de Gales y los Sussex salieron en Windsor a recibir las condolencias de los ciudadanos, la esposa del príncipe Guillermo estaba especialmente incómoda.

Aunque ninguna de las dos estuvo en Balmoral, tanto la princesa de Gales como Meghan Markle sí acudieron, días después, a los funerales de la Reina Isabel. Fue la última vez que se las vio juntas.