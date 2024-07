La princesa Delphine de Sajonia Coburgo ha aprovechado la celebración del Día Nacional para compartir con sus seguidores en redes sociales una insólita fotografía. La hija del rey Alberto de Bélgica ha publicado en su perfil una imagen muy familiar, en compañía de sus hijos, Josephine y Oscar, y junto al rey Alberto y la reina Paola. Es la primera instantánea en la que se ve al anterior jefe del Estado con sus nietos por parte de Delphine, desde que la justicia la reconociera como su hija en el otoño de 2020 y le otorgara el título de princesa, al igual que a sus hijos.

«No suelo compartir fotos familiares, pero en este Día Nacional de Bélgica especial quería celebrar esta positiva evolución», ha escrito la hermana del rey Felipe de Bélgica junto a la imagen que, según ella misma ha explicado, data de este mes de junio. En la fotografía aparecen sentados los reyes Alberto y Paola de Bélgica y, rodeándolos, la princesa Delphine; su marido, el empresario estadounidense James O’Hare; y sus dos hijos, Josephine y Oscar.

No ha trascendido, por el momento, si a esta reunión asistió algún otro miembro de la Familia Real o quién fue el encargado de tomar la imagen, aunque todo apunta a que el encuentro debió llevarse a cabo en la residencia oficial de los reyes Alberto y Paola.

Lo más importante de esta fotografía y del comentario que ha hecho la princesa es que las relaciones entre Delphine y su padre fluyen de manera positiva. Ella misma declaró en una entrevista en 2021 que sus hijos habían podido conocer al rey Alberto de Bélgica y que mantenían una buena relación, aunque hasta ahora no se habían publicado imágenes del anterior monarca con sus nietos.

La princesa es fruto de una relación que Alberto de Bélgica mantuvo con la baronesa Sybille de Selys Longchamps, a la que conoció en 1966, cuando aún era príncipe heredero. A pesar de que fue una figura constante en su infancia, Delphine no fue consciente de quién era su padre hasta los 17 años, cuando decidió emprender un proceso para su reconocimiento, que resultó arduo y complejo.

Delphine de Bélgica, con un simbólico look. (Foto: Gtres)

Un estilismo con mensaje

Un año más, la princesa ha participado en las celebraciones del Día Nacional de Bélgica, que han tenido lugar este fin de semana. Para esta cita, la princesa Delphine ha apostado por un estilismo cargado de significado. La hermana del rey Felipe de Bélgica ha lucido un traje sastre de pantalón y chaqueta en una intensa combinación de rojo y fucsia, dos colores que suelen ser complicados de llevar juntos. Sobre la chaqueta, la princesa llevaba bordada una mariposa en color blanco.

🇧🇪 This will be Princess Delphine’s outfit at this afternoon’s parade @ Belgium’s National Day.

The butterfly refers, among other things, to King Albert, her father who recognized her in 2020. Papillon (butterfly in French) was the nickname she gave him as a child, she told me. pic.twitter.com/3OHC5hK15Q

— [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) July 21, 2024