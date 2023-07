Se retrasa el alta de Alberto de Bélgica y aumenta la alarma sobre su salud

El rey Alberto de los Belgas continúa hospitalizado en la capital de Bélgica, Bruselas después de que hace ya una semana tuviera que ser trasladado desde su residencia en el Castillo de Belvedere, a consecuencia de una deshidratación. A pesar de que fuentes oficiales han confirmado que el anterior monarca se encuentra bien y bajo supervisión médica, el hecho de que su estancia en el hospital se esté alargando ha generado cierta preocupación, sobre todo, por su avanzada edad (89 años).

El rey Alberto de los Belgas en una imagen de archivo. / Gtres

Tal como ha podido saber el periodista especializado en temas de la Familia Real Wim Dehandschutter, no se espera que el padre de Felipe de los Belgas reciba el alta hasta finales de esta semana, aunque su estado su reviste gravedad. No obstante, desde que ingresara, se ha anunciado su alta en varias ocasiones, aunque siempre ha quedado pospuesta, por motivos que no se han hecho públicos.

La pasada semana, apenas dos días después de su ingreso, se anunció que el anterior jefe de Estado podría volver a casa antes del fin de semana, aunque poco después se anunció que no sería hasta comienzos de la semana actual. Sin embargo, ahora se han dado nuevos datos y se ha anunciado que el alta tendrá lugar en unos días. Desde la Casa Real insisten en que no hay motivos para generar alarma y que el monarca está bajo control médico mientras termina de recuperarse.

Los reyes Alberto y Paola juntos en una imagen de archivo. / Gtres

A pesar de que en un primer momento el actual rey canceló algunos compromisos para ir a visitar a su padre, los miembros de la Familia Real ya han retomado su agenda con normalidad, lo que ha ayudado a reducir, la preocupación, en parte, en torno al estado de Alberto de los Belgas. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado si podrá participar en unas semanas en las celebraciones del Día Nacional de Bélgica, que tienen lugar el 21 de este mes. Todo apunta a que el padre de Felipe de los Belgas no estará en los actos oficiales, dado que en estos casos es recomendable guardar reposo hasta una total recuperación.

El rey Alberto de los Belgas en una imagen de archivo. / Gtres

No obstante, si finalmente el rey Alberto pudiera estar en las celebraciones, sería una ocasión especial, dado que se acaban de cumplir diez años de su abdicación y de la entronización de Felipe. Según ha trascendido, está previsto que se celebre un servicio religioso en la Catedral de Bruselas y también un concierto previo la noche anterior en uno de los parques más conocidos de la capital belga. Además, justo estos días, el rey Felipe y su esposa, la reina Matilde, han participado en la inauguración de unos nuevos bustos en homenaje a Sus Majestades por el décimo aniversario de su reinado, que se cumple justo ahora.