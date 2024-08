La declaración de amor del chamán a Marta Luisa de Noruega

Quedan tres semanas para una de las bodas más esperadas de la temporada, la de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret y, en la cuenta atrás para el enlace, el prometido de la princesa se ha sincerado sobre cómo afronta este importante paso y lo que significa para él contraer matrimonio con la hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega. El chamán, cuya historiad de amor con la hermana del príncipe Haakon ha estado marcada por la polémica desde el principio -y aún sigue protagonizando de vez en cuando episodios controvertidos-, ha comentado que el amor es lo que mueve su vida y ha dejado claro que no tienen ningún tipo de duda respecto a su relación con la princesa.

Según ha recalcado, a pesar de las controversias, las especulaciones y las críticas, él nunca ha dudado de sus sentimientos y de su deseo de empezar una nueva etapa al lado de la hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega: «No le habría propuesto matrimonio si no hubiera estado convencido, en el fondo de mi alma, de que quería pasar el resto de mi vida con ella, y de que cada uno de mis pasos estaría dedicado a hacerla feliz», ha sentenciado el chamán, en una intervención en un podcast presentado por la princesa.

Durek Verret ha recalcado que se siente muy afortunado de estar al lado de Marta Luisa y no duda en deshacerse en halagos hacia ella: «Me levanto por la mañana y lo primero que pienso es en lo afortunado que soy de tener una relación con esta mujer extraordinaria. La miro todo el tiempo, le digo lo guapa que es, lo inteligente que es y el regalo que es para mí. Lo es todo para mí. Y es la mejor sensación del mundo», ha comentado el chamán.

Una historia controvertida

Fue hace seis años cuando el chamán conoció a la hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega y desde el principio tuvo claro que era su alma gemela. Eso sí, Durek Verret ha reconocido que necesitó hacer una profunda reflexión, debido a la situación personal de la princesa. La hija mayor de los reyes de Noruega tiene tres hijas de su matrimonio con Ari Behn, que falleció en la Navidad de 2019. El chamán se lleva muy bien con las tres.

Marta Luisa de Noruega, con el chamán.

A pesar de que la pareja nunca ha dudado de su relación, han sido muchos los que les han criticado duramente, sobre todo, por la profesión y las declaraciones del chamán. Una de las últimas polémicas, precisamente, ha sido con la madre de Durek Verret, a la que han enviado un escrito de un abogado para pedirle que no haga más afirmaciones difamatorias sobre él.

Una boda muy esperada

La boda se va a celebrar a finales de este mes en la zona de Geiranger, una localidad al oeste de Noruega que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su exuberante naturaleza y a sus fiordos. Se espera que sea una boda particular, a la que asistan miembros de la Familia Real de Noruega y de otras familias reales por los vínculos de Marta Luisa, así como rostros conocidos del panorama internacional. No obstante, no será una boda royal al uso.