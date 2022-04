El príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a estar en el punto de mira. Si ya fueron noticia hace unos días por su polémica con el nombre de su podcast Archetypes, ahora lo hacen por una cuestión totalmente distinta. Los duques de Sussex habrían tomado una decisión que enfadará -y mucho- a la Familia Real británica. Y en especial a la reina Isabel II.

Tras abandonar Buckingham Palace, los Duques comenzaron una nueva vida alejados del Reino Unido. Parecía que su regreso se iba a producir el 29 de marzo, coincidiendo con el homenaje al difunto duque de Edimburgo, un acto religioso que sería la oportunidad perfecta para que el hijo del príncipe Carlos y su mujer se reencontraran con su familia. Sin embargo, no fue así y el desplante enfadó mucho a la reina Isabel II. Ahora, tan solo unos días después, los duques de Sussex vuelven a ser el centro de la polémica, al confirmar su asistencia la inauguración de los Juegos Invictus la próxima semana. Una aparición que ha creado una enorme expectación, pues supondría el primer viaje de Meghan Markle fuera de Estados Unidos. Todo parece correcto si no se tiene en cuenta que es la primera vez que Meghan decide viajar a Europa y no lo hace para ver a la familia del príncipe Harry, que aún no conoce en persona a su hija Lilibet. Una cuestión que no lleva nada bien la reina Isabel II, tal y como desveló el autor real Brian Hoey. La realidad es que, sea cual sea el motivo, esta decisión ha supuesto todo un ataque para la Familia Real británica, que se lo ha tomado como una auténtica ofensa.

Se espera que Harry y Meghan aterricen en los Países Bajos el viernes 15 de abril. La Policía y los servicios de seguridad no han aclarado si la pareja obtendrá protección en calidad de realeza en Holanda, pero es una posibilidad, ya que según ha informado Daily Mail, uno de los socios del evento es el ministerio de Defensa holandés, que también está a cargo de la seguridad y el terrorismo del país. Quienes sí van a acompañar al matrimonio en este viaje, será el equipo completo de Netflix, como ha explicado The Mirror, que irá a la competición para seguir grabando el documental que están haciendo para la plataforma. Se prevé que, durante la ceremonia, la protagonista de Suits se suba al escenario junto a su marido. “Habrá una gran sorpresa para empezar el evento”, ha asegurado al medio británico una fuente cercana a la organización. “Meghan está emocionada de viajar con Harry para los Juegos, que es muy importante para ambos”, explica.

El exinspector del Met Ken Wharfe, ha criticado duramente la actitud de los Sussex, que no acudieron a la misa homenaje al duque de Edimburgo por no sentirse “seguros”. En unas declaraciones a Daily Mail, la fuente ha explicado que el hijo menor de Lady Di “habría viajado al servicio conmemorativo de su abuelo con su hermano o padre y habría recibido protección del Met”. Además, ha concluido: “En mi opinión, es más arriesgado ir ahora a Holanda para apoyar una organización benéfica con un vínculo militar que venir a Londres la semana pasada”.