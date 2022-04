Mucho estaba tardando en surgir una nueva polémica en torno a los duques de Sussex. Esta vez, la protagonista ha sido Meghan Markle y no, no se trata de otro desencuentro con la Casa Real británica, sino su último proyecto junto a Spotify. Como bien anunciaba ella misma hace unas semanas, su nuevo podcast, Archetypes, se estrenará, por fin, este verano. Una nueva forma de dar voz al feminismo, donde la mujer del príncipe Harry analizará las etiquetas que, tradicionalmente, se les ha asignado a las mujeres por el mero hecho de serlo.

«Esto es Archetypes, el podcast donde diseccionamos, exploramos y subvertimos las etiquetas que intentan frenar a las mujeres», decía la propia duquesa en el tráiler que lanzaba Archewell Audio. Pero no todo iba a ser un camino de rosas pues, como todo lo que hacen los duques de Sussex, la decisión del nombre de este nuevo proyecto no ha estado exento de polémica. Aunque muchos han sido los usuarios que han criticado que la idea del nombre podría haber surgido del libro Archetypes: Who Are You, el problema más grave ha venido a continuación.

El príncipe Harry y Meghan se dirigieron el mes pasado a la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos para registrar el nombre de su nuevo trabajo en Spotify, pero no sabían los problemas legales que les supondría todo aquello. Para que, tal y como explican desde Daily Mail, el término Archetypes es una palabra muy utilizada diariamente, asociada incluso a otro tipo de marcas y empresas, las cuales podrían oponerse legalmente a este registro. Es más, Archetypes ya es una conocida marca de productos cosméticos que podría oponerse a este registro, llegando incluso a demandar a la pareja si así lo solicitan. Será la justicia quien tenga la última palabra en esta nueva polémica que azota a los Duques. Mientras, la protagonista de Suites ha seguido con su proyecto y ya está disponible un avance del podcast en la plataforma digital. «Hablará con historiadoras y expertas para descubrir los orígenes de estos estereotipos y tendrá conversaciones sin censura con mujeresque saben muy bien cómo estos tipos dan forma a nuestras narrativas», ha comunicado la plataforma de música.

Parece que, desde su salida de la Familia Real británica allá por el 2020, los duques de Sussex no han dejado de estar en el foco mediático, aunque ese fuera el principal objetivo de su abandono real. Y es que, su fundación Archewell no ha hecho más que traer disgustos a la pareja. Así, el último varapalo ha sido que todas las empresas que habían fundado desde su salida de Buckingham Palace radicaban en Delaware, un pequeño estado considerado como paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Parece ser, tal y como apuntan los medios alemanes, que la pareja habría invertido allí para ahorrarse los impuestos. Una maniobra que es considerada legal, pero que ha sido muy cuestionada por la sociedad.

Ahora, en el centro de la polémica y casi dos años después de firmar el acuerdo multimillonario con la plataforma Spotify, parece que el deseado proyecto de la duquesa de Sussex verá la luz muy pronto. Sea o no bajo el nombre de Archetypes, lo que está claro es que a Meghan Markle no le para ni la Justicia.