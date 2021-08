Ajenos completamente a la crisis que se está viviendo en el Reino Unido por el escándalo que rodea al príncipe Andrés, los duques de Sussex continúan con su rutina a miles de kilómetros. La pareja celebraba la semana pasada el cuarenta cumpleaños de Meghan Markle y poco a poco van acostumbrándose a su nueva realidad al margen de ‘La Firma’. Sin intención alguna de regresar bajo el paraguas de Windsor, Harry y Meghan ya han firmado varios acuerdos que les permitan ser económicamente independientes y no tener que pedir ayuda al príncipe Carlos quien, durante un tiempo estuvo colaborando en sus gastos.

Sin embargo, poner en marcha Archewell no ha sido fácil y la pareja ha tenido que buscar nuevas caras que les ayuden con este proyecto. Según acaba de trascender, el matrimonio ha contratado a un importante equipo para que le eche una mano, sobre todo a raíz de sus acuerdos con Netflix y Spotify. Entre los nombres se encuentra Nishika Kumble. Se trata de una importante profesional de la industria audiovisual que en el pasado ha trabajado en producciones de la talla de ‘Fargo’. Será la encargada de ejercer como vicepresidenta senior de guion para televisión de Archewell Productions, que en estos momentos ya está trabajando en una serie feminista junto a David Furnish. Además de ella, también se incorporan otras personas que han ocupado importantes puestos en Disney, la Fundación de Bill y Melinda Gates o Hillary Clinton.

Muy relevante será el papel que ocupará el propio David Furnish, ya que ayudará al príncipe Harry y a Meghan Markle a conseguir sus objetivos. La pareja quiere dar voz a la diversidad y ofrecer una perspectiva en la que las mujeres tengan más protagonismo. También se ha incorporado al grupo de trabajo el cineasta Ben Brown, responsable de ‘Promising Young Women’, nominada a cinco premios Oscar de la Academia.

Al frente de las producciones de no ficción va a estar Chanel Pysnik, procedente Disney+. Aunque no se ha dado más información por ahora, se espera que tenga un papel relevante en el documental Heart of Invictus, centrado en los juegos del mismo nombre, una de las iniciativas más importantes para el príncipe Harry. Genevieve Roth, va a ejercer como asesora de contenidos. Cuenta con una amplia experiencia en el sector de medios, en revistas como Marie Claire Australia, GQ o Squire. La comunicación va a estar a cargo de Christine Weil Schimmer, una de las mejores Relaciones Públicas de Sillicon Valley. Pero, sin duda, uno de los cargos más llamativos es el del nuevo director ejecutivo de la compañía, James Holt quien, tras varios años en Kensington y también pasar por Downing Street, ha seguido a la pareja en su nueva aventura. Sin duda, toda una declaración de intenciones de su confianza en los Sussex.