La respuesta de Meghan Markle a la inesperada demanda de su hermanastra

El pasado siempre vuelve. Meghan Markle se enfrenta a un nuevo conflicto. Tal como ha trascendido, su hermanastra Samantha la ha demandado por unas declaraciones que la duquesa de Sussex hizo en la polémica entrevista con Oprah Winfrey, de la que en breve se cumple un año.

Según ha averiguado el portal TMZ, la hermanastra de Meghan Markle la ha demandado por difamación y reclama más de noventa mil euros por daños y perjuicios. En los documentos a los que ha tenido acceso el portal norteamericano, la otra hija de Thomas Markle declara que Meghan ha contado una versión muy diferente de su vida a la realidad, lo que ha desembocado en una campaña premeditada y calculada para difamar a su padre y a ella misma.

En la entrevista con la comunicadora norteamericana, Meghan Markle declaró, entre otras cosas, que en su infancia tuvo que cuidar de sí misma y que además no le quedó otro remedio que ponerse a trabajar cuando apenas era una adolescente para poder llegar a fin de mes. Unas afirmaciones que, según Samantha, son radicalmente falsas y nada tienen que ver con la historia real de la familia, a lo que se suma que no entiende por qué la Duquesa siempre ha dicho que es hija única y miente sobre los detalles de la última vez que se vieron.

Sin embargo, parece que ni siquiera este nuevo reclamo por parte de su hermana va a hacer que Meghan Markle se altere. La Duquesa ha respondido a través de su equipo legal y le ha restado importancia al asunto. Tras leer todas sus acusaciones, su letrado, Michael Kump, ha dicho en un comunicado a TMZ: «Esta demanda sin fundamento y absurda es solo la continuación de un patrón de comportamiento perturbador. Le daremos la mínima atención, que es todo lo que se merece».

A sus cincuenta y siete años, la situación de Samantha Markle no es precisamente la mejor. La hermanastra de Meghan padece esclerosis múltiple, por lo que necesita una silla de ruedas. Sin embargo, desde que se conociera la relación de la Duquesa con Harry, no ha dejado de lanzar acusaciones contra ella.

La otra hija de Thomas Markle ha sido siempre muy crítica con Meghan, a quien ha acusado de olvidarse de su familia y, especialmente, de su padre. De hecho, el día de su boda, Thomas no estuvo en Windsor, supuestamente por problemas de salud, aunque se había revelado poco antes que había llegado a un acuerdo con fotógrafos. No obstante, Samantha insiste en que la salud de su padre es delicada y que en el momento del enlace su estado era grave: “fue el médico el que recomendó que mi padre no fuera a la boda, él quería estar allí”, ha dicho Samantha.

Samantha ha declarado también que las declaraciones de su hermanastra han supuesto un duro golpe a su vida, le han dificultado la posibilidad de conseguir trabajo y, además, le han provocado problemas a nivel emocional y psicológico.