Así es el libro de Meghan Markle que sale al mercado en español

Por fin en español. El primer libro de Meghan Markle, El banco, llega al mercado español varios meses después de su publicación en Estados Unidos. El texto ha sido traducido al castellano y está a la venta a partir de hoy. Una obra muy esperada que está dirigida a un público infantil. El banco ha surgido a partir de un poema que la duquesa de Sussex escribió para el príncipe Harry en su primer Día del padre, tras el nacimiento de su hijo Archie. Un texto que, aunque está dedicado al hijo menor de Carlos de Inglaterra, tiene un trasfondo mayor.

“Este es el banco donde empieza esta historia. La de un padre y un hijo. Nuestro bebé, nuestra familia, nuestra memoria”, decía el poema que escribió Meghan Markle para Harry en el año 2019. El banco es un cuento infantil con el que la Duquesa pretende llegar a todas las familias: “el poema se convirtió en esta historia. Espero que todas las familias, no importa cómo sean, se vean reflejadas en El banco tanto como la mía”, explica la nuera del príncipe Carlos a través de un comunicado que ha difundido Duomo Ediciones.

Según la propia Markle relató el pasado año, cuando se publicó el libro por primera vez, quería hacer un regalo diferente a Harry en su primer Día del padre y, por eso, pensó en dedicarle un poema: “como la mayoría, me pregunté qué podía regalar, y pensé que me gustaría algo sentimental y que fuera una base de operaciones para compartir momentos con nuestro hijo”, reveló la Duquesa.

El libro cuenta con ilustraciones de Christian Robinson, un reconocido ilustrador que empezó su carrera en Pixar y, según la propia Meghan, “ha apostado ilustraciones bellas y etéreas hechas con acuarelas, que reflejan la calidez, la alegría y el confort de la relación entre padres y madres de los más diversos entornos. Reflejarlo me resultaba especialmente importante, y Christian y yo trabajamos juntos para mostrar este lazo tan especial con un enfoque inclusivo”, matizó la duquesa de Sussex.

El texto está dedicado “al hombre y al niño que hacen latir mi corazón”. Todo el libro es una oda a la relación entre padres e hijos y refleja diferentes momentos que comparten como una tarde de juegos, la merienda, una siesta…todo ello plasmado no solo en el texto, sino a través de las ilustraciones de Robinson, que inciden en la diversidad, algo en lo que Meghan Markle lleva insistiendo desde hace bastante tiempo.

La edición española de El banco contará con un formato en tapa dura con cuarenta páginas y la traducción de Ángela Esteller. El texto se encuentra ya a la venta en diferentes puntos a un precio de 13,90 euros.

Distancia e independencia

Los duques de Sussex llevan ya bastante tiempo apartados de la familia real y centrados en su nueva vida en Los Ángeles. Sin embargo, esta nueva etapa no se está encontrando exenta de polémica, sino más bien lo contrario. A pocas semanas de que se celebre el homenaje por el duque de Edimburgo, todavía hay dudas de que la pareja vaya a estar presente en esta importante cita, ya que no no se han aclarado las cuestiones relativas a su seguridad cuando viajan al Reino Unido.