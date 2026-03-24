La casa real de Dinamarca ha confirmado ya la fecha en la que se va a llevar a cabo la confirmación de los hijos menores de los reyes Federico y Mary, los mellizos Vicent y Josephine. Será el próximo mes de abril, en concreto, el día 18 y en uno de los palacios más queridos de la reina Margarita, Fredensborg.

Aprovechando el anuncio, desde el departamento de prensa han compartido unas fotografías en las que se ve a los dos príncipes junto a su abuela, la reina Margarita, posando a las puertas de Fredensborg y recorriendo varias zonas del castillo: «Los príncipes han participado en la misa dominical en la iglesia del castillo junto a Su Majestad la reina Margarita. La ceremonia fue oficiada por la párroca Hedda Salomonsen», han escrito junto a las imágenes.

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A lo largo del último siglo, la capilla de Fredensborg ha sido el lugar elegido para las confirmaciones de los miembros de la familia real. Tanto la reina Margarita como el rey Federico se confirmaron allí en 1955 y 1981, respectivamente. Más recientemente, Fredensborg ha sido el escenario de las confirmaciones del príncipe Christian, la princesa Isabella y de los hijos mayores del príncipe Joaquín.

Según fuentes oficiales, la ceremonia va a ser oficiada por el confesor real, el obispo Henrik Wigh-Poulsen. Aunque la ceremonia será privada, se va a permitir a los fotógrafos tomar imágenes de los asistentes a la llegada al castillo, en la escalinata principal. Además, la familia real también posará una vez finalice el acto.

Isabella de Dinamarca en su confirmación en Fredensborg. (Foto: Gtres)

Felipe VI, invitado especial

Todavía no se ha confirmado quiénes asistirán a la celebración, aunque se espera que no falten los padrinos de bautizo de los príncipes. Entre ellos se encuentra el Rey Felipe VI que es padrino de Vicent. En principio se espera que el monarca no falte, pero lo cierto es que tiene otra cita por la noche en España.

En concreto, el Rey Felipe tiene previsto presidir la final de la Copa del Rey en Sevilla, un acto al que nunca suele faltar. Este año el partido se va a celebrar el 18 de abril a las 21:00 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

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La Casa Real no ha informado todavía de si don Felipe viajará a Copenhague para acompañar a su ahijado en este día tan especial, tal como hizo con otra de sus ahijadas, la princesa Ingrid de Noruega cuando se confirmó. En este caso será la agenda oficial y la carga de actividad la que marque la decisión del Rey quien, por cierto, tampoco pudo estar en el bautizo de Vicent porque se encontraba de viaje oficial en Jordania, Israel y Palestina.

Es más, aunque lleva siendo su padrino desde que nació, don Felipe no conoció personalmente a Vincent hasta hace unos años, aprovechando un viaje a Dinamarca.

No obstante, no sería la primera vez que el monarca tiene que participar en varios actos en lugares distintos en el mismo día. Por ejemplo, la coronación de Carlos III coincidió también con la final de la Copa del Rey y don Felipe estuvo por la mañana en Londres y luego voló a Sevilla.

Además del Rey Felipe VI, el príncipe Vicent tiene entre sus padrinos al hermano de la reina Mary, al príncipe Gustavo de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, a una de sus amigas, a la baronesa Helle Reedtz-Thott y al conde Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Todos ellos estuvieron en su bautizo y, por tanto, se espera que no falten tampoco a su confirmación.