Desde hace algún tiempo, la Reina Letizia ha hecho un importante cambio en su relación con el entorno de la moda. De solo optar por firmas como Varela, Carolina Herrera, Hugo Boss y algunas low cost como Zara y Mango, la esposa de Felipe VI cada vez va incorporando nuevas marcas a su vestidor. Tal es el caso de María Malo, On Atlas, Dear Prudence, The IQ Collection, Inés Martín Alcalde y otras muchas marcas que han ido conquistando el armario de la Reina. Firmas todas ellas que destacan por mantener una filosofía sostenible, una producción nacional y estar capitaneadas por mujeres. Además de en el ámbito de la ropa, también en el calzado -aunque en menor medida-, la Reina ha ido añadiendo nuevos nombres como Mint & Rose, Castañer, Isabel Abdo, Macarena Shoes….Cambios importantes en el armario de doña Letizia que no responden a una cuestión estética o de moda, sino a su intención de transmitir un mensaje a través de la ropa, consciente del interés que generan sus looks.

Una de las marcas a las que ha recurrido en varias ocasiones es Cherubina. La Reina lució un modelo de la firma por primera vez en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en la capital andaluza, pero también la hemos visto con vestidos de la marca en Suecia y en Windsor, en el día en el que el Rey Felipe se convirtió en caballero de la Orden de la Jarretera y en el último viaje de Estado de Sus Majestades a Estado al país nórdico. Tanto en Suecia como en Reino Unido, la consorte también llevó tocados de la firma sevillana.

Aunque esta marca es especialmente conocida por sus diseños de invitada y sus complementos, ahora ha dado un paso más y ha presentado su primera colección cápsula de calzado. Una línea muy especial que es fruto del trabajo con Unisa, todo un referente en la fabricación de calzado y sinónimo de tradición y calidad. Un complemento ideal para completar cualquier estilismo de la marca o también para dar un toque diferencial a otros looks.

La colección de Unisa y Cherubina se caracteriza por tener un carácter atemporal, con contrastes, diseños modernos, tejidos especiales y toques sofisticados pero, sobre todo, por la comodidad que ofrece para los pies, algo que resulta fundamental en cualquier calzado. Realizados en materiales de primera calidad y fabricados por los artesanos de Unisa, esta colección lo tiene todo para conquistar a la Reina Letizia, pero también a cualquier mujer.