No están siendo unos meses fáciles para la princesa Charlene. La esposa del príncipe Alberto continúa en Sudáfrica a causa de una infección odofaríngea que contrajo hace algunas semanas y de la que no se han dado muchos detalles. La exnadadora viajaba a su país natal para participar en una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes, pero aún no ha podido regresar. A pesar de que se encuentra aparentemente bien, la royal no tuvo la oportunidad de celebrar su décimo aniversario de boda junto al Príncipe. Desde el Palacio Grimaldi no han suministrado información sobre qué es exactamente lo que le ocurre, aunque sí que han confirmado que se ha sometido a varios tratamientos y que los facultativos no recomiendan que viaje.

Hace unos días, ella misma concedía una entrevista a la emisora Chennel 24 en la que decía que estaba siendo complicado sobrellevar la distancia, pero que hablaba mucho con sus hijos y que el soberano monegasco había sido su mayor apoyo: “Alberto es el pilar de mi vida y quien me da fuerza, no habría podido hacer frente a este doloroso momento sin su amor y apoyo”, reveló.

De momento, se desconoce cuándo será posible que Charlene regrese a Mónaco pero hasta entonces, la Princesa ha querido compartir con sus seguidores algunos detalles de su rutina diaria, que incluye videollamadas a sus hijos. En su cuenta de Instagram, donde ella suele publicar imágenes entrañables de sus hijos o incluso del príncipe Alberto, esta vez, Charlene ha sorprendido con un post un tanto diferente.

Visiblemente delgada y con ropa cómoda, la Princesa ha comentado que ha estado cosiendo mantas. Ella misma explica que está elaborando estas colchas para la guardería que está al lado y tiene en la mesa una máquina de coses y varios tejidos. La exnadadora viste un jersey de cuello perkins en color verde, unos vaqueros y unas botas. Un estilismo que resalta su delgadez en estos momentos.

Las imágenes están tomadas en un gran salón con decoración rústica, en el que se aprecia una chimenea con fuego, ya que en Sudáfrica actualmente es invierno. Mientras Charlene está frente a la mesa con las mantas, tiene a sus hijos al teléfono. La esposa del príncipe Alberto ha revelado cómo los llama en la intimidad: Jacqui y Bella, que responden a Jaques y Gabriella.

Charlene solo ha compartido algunas instantáneas de su conversación con los príncipes, de manera que no ha sido posible saber más detalles de la llamada, aunque en algunas de las imágenes se la ve lanzándoles un beso o en actitud melancólica. Lo que no se sabe es si aprovecharía para hablar también con el príncipe Alberto.

Por ahora no se ha confirmado cuándo podrá regresar a Mónaco o si está previsto que su familia la visite aunque, a tenor de estas últimas imágenes, parece que cada vez se encuentra mejor.