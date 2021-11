Charlene de Mónaco rompe su silencio en medio de su retiro

La princesa Charlene ha dado señales de vida desde su refugio confidencial en el Principado. Es su primera aparición desde que Palacio confirmara su retirada temporal para recuperarse completamente de sus problemas de salud. No lo ha hecho físicamente sino a través de un mensaje en redes sociales para celebrar el Día de Mónaco, una fecha marcada en rojo en el calendario para los Grimaldi.

«Agradecimiento y amor a Mónaco. El hermoso país y toda la gente de Mónaco. Dios los bendiga❤️», ha escrito en su perfil oficial en Instagram. Charlene no podrá estar presente en los actos oficiales que se van a llevar a cabo, pero no ha querido pasar inadvertida y de ahí este mensaje. Así lo confirmo Alberto II en Monaco Matin, dejando caer que su esposa “no está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción». El lugar de residencia de Charlene es toda una incógnita para facilitar su descanso, si bien algunos medios hablaron de que se encontraba en un apartamento a 300 metros de la residencia oficial de los Grimaldi.

Fue hace tan solo tres días cuando se empezó a intuir que Charlene no iba a participar en el Día de Mónaco. Palacio hizo un comunicado que hizo saltar todas las alarmas, en el que se informaba del estado de la sudafricana: «Sus Altezas Serenas han acordado juntas que un período de calma y descanso era necesario para la buena recuperación de la salud de la princesa Charlene. Su carrera médica ha sido muy difícil en los últimos meses, y que la estancia de varias semanas a su vuelta a Mónaco le permitirán recuperarse completamente», empezaba diciendo. Lo más preocupante fue que Alberto de Mónaco habló de un estado de «fatiga, no solo física, que solo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento».

En ausencia de Charlene, los actos oficiales por el Día de Mónaco contarán con Alberto de Mónaco y sus dos hijos, Jacques y Gabriella, como estandartes. También participarán las princesas Carolina y Estefanía, firmando una bonita foto familiar en el balcón. Tres generaciones unidas en una solo fotografía con una ausencia de verdadero peso.

A partir de ahora, la gran duda es saber si la sudafricana estará recuperada de cara a finales del mes de diciembre, cuando la Navidad llegue a todos los rincones del mundo. En Mónaco se vive con ilusión. Sin embargo, no se han querido poner demasiados plazos y el desenlace se irá viendo en función de su evolución: «Durante este período de transición, la pareja principesca pide que respetemos su vida privada y su entorno familiar. La sobre la recuperación de Princesa se comunicará en las próximas semanas y antes de las vacaciones de Navidad». Su largo y exigente viaje a Sudáfrica se convirtió en un problema que le debilitó la salud y por el que a día de hoy todavía paga las consecuencias.