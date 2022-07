La ‘normalidad’ va llegando poco a poco a la vida de la princesa Charlene. Después de un año complicado por problemas de salud y por los constantes rumores de crisis con el príncipe Alberto, la exnadadora ha recuperado su actividad a todos los niveles. No son muchos los compromisos a los que asiste, pero ya ha dejado de ser una princesa ausente. Sin embargo, no ha cambiado su estrategia respecto a algunas citas a las que no solía acudir.

Tal es el caso del Baile de la Rosa, que se celebró en Monte Carlo la pasada semana y en el que, como es habitual, la princesa de Hannover ejerció de perfecta anfitriona. Una velada temática en la que Carolina de Mónaco estuvo acompañada por sus hijos y por el príncipe Alberto y a la que Charlene no asiste desde hace casi diez años. Tampoco estuvieron en esta ocasión la princesa Estefanía y su familia, aunque no han trascendido los motivos de su ausencia.

A pesar de que el soberano no contó con la compañía de su esposa, sí se encontró con una amiga. Se trata de Dita von Teese, con la que se rumorea que el príncipe Alberto mantiene una buena relación. La artista fue una de las encargadas de amenizar la velada con uno de sus espectáculos de burlesque.

Aunque Charlene no acudiera al Baile de la Rosa, lo cierto es que la Princesa se encuentra perfectamente, tanto es así que la hemos podido ver ejerciendo de guía en el Palacio. Unas imágenes publicadas en el perfil oficial de la Casa Principesca en las que queda patente la faceta más natural de la Princesa. Charlene ha estado acompañando a un grupo que ha acudido a la residencia a ver las reformas y la restauración de unos frescos. «Ayer por la tarde la princesa Charlene presentó a algunos invitados los recién renovados Grandes Apartamentos del Palacio del Príncipe, así como los frescos renacentistas revelados al público después de varios años de trabajo y restauración. La Princesa también fue a conocer a los turistas que visitaban las magníficas salas de estar del Palacio del Príncipe», reza el texto que acompaña las fotografías de la visita, en las que Charlene aparece vestida con un conjunto de pantalón ancho en color beis y un chaleco largo con cinturón en negro de Louis Vuitton. La Princesa ha disfrutado mucho de esta actividad y se ha mostrado muy cariñosa con los visitantes.

Por el momento no se tiene constancia de cuál será el próximo compromiso de la Princesa, aunque a tenor de estas últimas imágenes todo apunta a que Charlene se encuentra cada vez mejor de salud y más animada después de una temporada muy difícil, sobre todo, a raíz de la infección que provocó que tuviera que pasar en Sudáfrica más de seis meses y someterse a diversas intervenciones.