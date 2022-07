Alberto de Mónaco se reencuentra con Dita en una fiesta sin Charlene

La princesa Charlene fue una de las grandes ausentes en el retorno del Baile de la Rosa en Mónaco. La familia Grimaldi volvía a la Sala de las Estrellas del Sporting Club de Montecarlo el pasado viernes, donde la princesa de Hannover ejerció como perfecta anfitriona, con el apoyo de sus hijos y del príncipe Alberto. Nadie esperaba en el fondo la presencia de la princesa Charlene, dado que no asiste a la gala desde 2014, aunque tras su vuelta a la actividad se había especulado con la posibilidad de que acompañara al príncipe Alberto a la velada.

A pesar de la ausencia de Charlene, lo cierto es que el príncipe Alberto de Mónaco no estuvo mal acompañado en esta cita. Más allá de sus sobrinos y de su hermana, el soberano coincidió con la artista Dita von Teese, que fue una de las responsables de animar la fiesta con un original espectáculo, y se dejó fotografiar con ella en actitud animada. Una imagen que se ha aparecido en las redes y que no está exenta de polémica. En la fotografía se ve a ambos muy sonrientes y con una de las manos entrelazadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pauline_Carostefal (@pauline_carostefal)



Hace algunos meses, poco después del regreso de Charlene a Mónaco -a Roc Agel, en concreto- se publicaban algunas informaciones que hacían referencia a la amistad entre el soberano y la artista. Según revelaba la periodista alemana Anika Helm, el Príncipe habría mantenido varios encuentros con Dita von Teese. La artista es mundialmente conocida y se caracteriza por un estilo burlesque. En aquel momento, Dita se encontraba representando su espectáculo, The Art of the Teese en la Ópera de Montecarlo.

Según se ha comentado, el Príncipe pudo disfrutar de este espectáculo, aunque no ha habido confirmación de fuentes oficiales. No obstante, la artista no dudó en compartir en su perfil de Instagram un storie en el que se podía ver un sobre con el escudo de los Grimaldi junto a un ramo de flores. A tenor de esta instantánea, parece que el príncipe Alberto de Mónaco aprovechó para enviar un detalle a la artista, para felicitarla por su espectáculo, aunque el contenido de la nota no trascendió. No obstante, sí que se sabe que se trataba de una nota manuscrita, quizás por el propio príncipe Alberto.

Este no fue el primer contacto del Príncipe con la intérprete. En el año 2018, Dita von Teese fue invitada a una gala en Mónaco en la que pudo coincidir tanto con el soberano como con Carolina de Mónaco, junto a los que posó. En aquella ocasión, además, el marido de la princesa Charlene también aprovechó para ver su espectáculo de striptease, según la bailarina reveló a través de las redes sociales a sus seguidores.