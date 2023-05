El sorprendente e inesperado cambio de look de Charlene de Mónaco

Charlene de Mónaco lo ha vuelto a hacer. La esposa del príncipe Alberto es una de las royals más camaleónicas y polifáceticas del escenario actual y es habitual que sorprenda con cambios de look arriesgados solo aptos para las más atrevidas. Después de una temporada con el pelo muy corto y de un vibrante rubio -casi platino-, ahora la ex nadadora ha dado un giro en su estilo y ha apostado por un color más discreto.

El príncipe Alberto y su esposa acudían el pasado viernes a la Opera de Montecarlo para la entrega de los Premios Maria Callas, que han reconocido, entre otros, a Nana Mouskouri como la mejor cantante del mundo. Una velada cargada de glamour en la que la Princesa ha destacado por su sofisticación y su elegancia, con un estilismo sobrio, y a la vez de plena tendencia.

Para esta cita, la Princesa se ha decantado por un original jumpsuit en color azul noche, uno de sus tonos favoritos ya que se asocia con el mar. Se trata de un diseño de pernera ancha -que casi simulaba una falda- y escote asimétrico, con un adorno en forma de volante que comienza en la zona del pecho y va hasta el hombro y que le aporta al look un toque de sofisticación y un aire diferente. La esposa de Alberto de Mónaco, poco asidua a las joyas y muy partidaria de la belleza en su expresión más natural, ha completado su estilismo con unos pendientes en forma de flor. En cuanto al maquillaje, no ha habido sorpresas, ya que Charlene se ha decantado por un maquillaje muy suave en tonos claros, que creaba un efecto de ‘cara lavada’. Eso sí, ha llevado las uñas en un tono oscuro, algo poco habitual entre las royals.

A pesar de que el maquillaje de la ex nadadora no ha llamado la atención, sí lo ha hecho su peinado. Después de varios meses con el rubio como protagonista -su tono de cabello natural, por cierto-, Charlene ha sorprendido con un llamativo cambio. La Princesa se ha pasado al castaño, un tono que le aporta un plus de sofisticación y sobriedad. No obstante, continúa con el mismo corte de pelo que estrenó hace algún tiempo.

Aunque ha sido ahora cuando se ha pasado definitivamente al castaño, lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, Charlene ya estaba haciendo algunas modificaciones en su look, con pequeños retoques que iban oscureciendo el rubio al que nos tiene acostumbrados.

Esta ha sido la primera aparición pública de los Príncipes desde que acudieran, a principios del mes de mayo, a los actos con motivo de la coronación del rey Carlos III en Londres, donde coincidieron con otros rostros conocidos del panorama royal. Tanto en la capital británica como en esta ocasión, ambos se han mostrado muy cómplices en todo momento, quizás para intentar evitar que continúen los rumores de crisis en su matrimonio que llevan persiguéndoles varios años.