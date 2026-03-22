De Carolina de Móncano a la princesa Charlene: los mejores looks del Baile de la Rosa

La familia Grimaldi se ha vestido de gala para celebrar la edición número 70 del emblemático Baile de la Rosa. Los responsables del proyecto han apostado este año por una temática futurista y, como no podía ser de otra forma, la princesa Carolina, presidenta de la Fundación Princesa Grace, se ha convertido en una de las grandes protagonistas gracias a su look. No obstante, ha tenido que compartir el foco de atención con Charlene de Mónaco, quien ha vuelto a dar una lección de estilo al demostrar por qué es una de las royals mejor vestidas del momento.

La mujer del príncipe Alberto siempre consigue despertar el interés de la prensa. Los medios más importantes a nivel nacional e internacional se hacen eco de su presencia y en esta ocasión, como en tantas otras, está recibiendo valoraciones muy positivas. Es habitual verla con el rosto serio, distante y desconectada, pero en esta edición del Baile de la Rosa ha ofrecido su mejor versión.

Charlene y Alberto de Mónaco en el Baile de la Rosa. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Charlene se ha puesto un vestido largo firmado por Elie Saab, completamente cubierto de lentejuelas que captaban la luz en cada movimiento. El diseño destacaba además por su elegante escote asimétrico, del que nacía una delicada capa desde el hombro derecho que aportaba un aire majestuoso al conjunto, mientras que unas joyas de diamantes completaban el look con un toque de brillo refinado.

Tal y como hemos adelantado, otro de los grandes aciertos de la noche ha sido el look de Carolina. Ha apostado por un estilismo perfectamente alineado con el dress code de la velada, inspirado en el espacio y con un marcado aire futurista. Estamos hablando de un vestido negro salpicado de pequeños lunares blancos que evocaban una constelación, una creación de la colección Alta Costura Primavera/Verano 2024 de Chanel, que ya había estrenado en otra ocasión.

Carolina de Mónaco en el Baile de la Rosa. (Foto: Gtres)

El conjunto adquirió aún más brillo gracias a una nueva chaqueta de lentejuelas plateadas, también firmada por Chanel, que aportaba luz y sofisticación al estilismo sin restarle protagonismo al vestido. Como complemento final, la princesa Carolina optó por un bolso de asa corta cubierto de pedrería firmado por Armani.

Otros looks importantes

Alejandra de Hannover en el Baile de la Rosa. (Foto: Gtres)

Alejandra de Hannover ha apostado por una propuesta sofisticada y muy sugerente, inspirada en la estética lencera que tanto ha marcado las últimas tendencias. La hija menor de Carolina de Mónaco lució un vestido de satén azul de caída relajada que evocaba el minimalismo elegante asociado al estilo de Carolyn Bessette-Kennedy, con claros guiños al glamour clásico del Old Hollywood que popularizó su abuela, Grace Kelly. Sobre esta prenda añadió un abrigo tipo bata con transparencias y delicados bordados de pedrería, también firmado por Prada.

Kitty Spencer en el Baile de la Rosa. (Foto: Gtres)

Lady Kitty Spencer fue otra de las invitadas que acaparó miradas durante la gran noche monegasca. Fiel a sus diseñadores de cabecera, la aristócrata volvió a confiar en Dolce & Gabbana con un vestido perteneciente a su colección Alta Moda 2019, una creación con estampado artístico y claros aires renacentistas que aportaba dramatismo y personalidad al conjunto.

La familia Grimaldi se ha rodeado de lo mejor de lo mejor para vivir una de las noches más importantes de la temporada. Han demostrado que, a pesar de los rumores, siguen estado unidos y continúan con la gala más representativa de su mítica dinastía.