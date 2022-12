A estas alturas nadie duda de que Carlota Casiraghi es una de las mujeres más elegantes del mundo. Imagen de la firma Chanel, antes de su colaboración con la Maison francesa, la hija de la princesa Carolina de Mónaco también ha cooperado con otras marcas, como Yves Saint Laurent o Gucci. Carlota no solo es capaz de deslumbrar en una alfombra roja con los vestidos más sofisticados, sino que es toda una maestra en el arte de lucir modelos en clave casual, lo que la convierte en uno de los mayores exponentes del efortless chic.

Tan pronto la vemos vestida de gala, como derrochando savoir faire en un aeropuerto o llevando como nadie un caftán en una jornada marinera. Una capacidad para adaptar sus estilismos a cualquier situación sin perder un ápice de elegancia que ha heredado, como no podía ser de otra manera, de su madre, la princesa de Hannover.

A pesar de que Carlota es una auténtica experta a la hora de llevar looks que parecen poco estudiados y que sirven de inspiración para el street style, lo cierto es que no esperábamos que la sobrina de Alberto de Mónaco sorprendiera sacando el pijama a la calle, de manera literal. Es cierto que hace unos años se puso de moda apostar por looks en clave comfy, con prendas de corte relajado, pantalones jogger, blusas satinadas e incluso vestidos lenceros que bien parecían sacados del cajón de ‘estar por casa’, pero hacía tiempo que esta moda no se había vuelto a poner en alza, más allá de alguna prenda puntual.

Ahora, la hija de Carolina de Mónaco ha demostrado que el pijama puede ser la prenda más sofisticada del armario. Eso sí, no cualquier pijama y no en un acto cualquiera. La joven ha viajado hasta Senegal para asistir al desfile de la nueva colección de Métiers d’Art de Chanel. Un evento que ha durado tres días y en el que Maison ha organizado diferentes encuentros entre artistas, diseñadores, estudiantes y personalidades del mundo de la cultura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @chanelofficial

Además de Carlota Casiraghi, al evento han acudido numerosas figuras destacadas del panorama internacional como Pharrell Williams, Naomi Campbell e incluso, la española Rossy de Palma. Sin embargo, como era de esperar, todas las miradas se han posado en la hija mayor de la princesa de Hannover. Desde el front row y sin perder detalle, Carlota se ha mostrado muy cómoda en el acto, con un look, como no podía ser de otra manera, de la casa francesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charlotte Casiraghi Rassam ♡ (@dailycharlottecasiraghi)

No obstante, ha sido el estilismo que ha llevado en unos encuentros literarios el que más ha llamado la atención. Casiraghi escogió un conjunto de blusa y pantalón de estilo pijama. Un look de silueta holgada, con un original estampado de cuadros y la doble “C” de Chanel. Completó su look con unos zapatos destalonados en negro y purpurina plateada. Un estilo relajado que, sin embargo, derrochaba elegancia. Sin duda, una manera diferente de ‘sacar’ el pijama a las calles, aunque quizás no todo el mundo se atreva.