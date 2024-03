Radiante, sonriente y ajena completamente a las especulaciones sobre su vida privada. Carlota Casiraghi no ha querido faltar a la última jornada de la Semana de la Moda de París, en concreto, al desfile de Chanel, firma de la que es imagen. La hija de Carolina de Mónaco ha compartido protagonismo en la ciudad de la luz con otros rostros conocidos como Vanessa Paradis o Penélope Cruz, que no se han perdido las nuevas propuestas para el otoño-invierno de 2024-25 de Virginie Viard. Una colección muy especial inspirada en la localidad francesa de Deauville, donde Coco Chanel abrió su primera boutique en 1913.

Carlota Casiraghi en un desfile de Chanel. / Gtres

Pero, más allá de los espectaculares modelos de la firma, la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco ha acaparado todos los flashes, esta vez no por su elegancia natural sino por el momento personal que se encuentra viviendo. Vestida con un pantalón vaquero de pernera ancha y una blazer de la firma de doble botonadura en tweed de color coral, Carlota Casiragahi se ha mostrado tranquila y feliz, a pesar de los rumores sobre su situación sentimental.

Desde hace algunas semanas la prensa francesa especula con la ruptura de la hija de Carolina de Mónaco y el padre de su segundo hijo, Dimitri Rassam. Sin embargo, como suele ser habitual entre los Grimaldi, no ha habido confirmación oficial al respecto -ni tampoco se espera-. No obstante, sí que se ha apuntado a que la sobrina de Alberto de Mónaco podría estar de nuevo ilusionada, junto al escritor francés Nicolas Matthieu. Sea como fuere, lo cierto es que Carlota Casiraghi continúa concentrada en sus compromisos profesionales y por eso no ha querido faltar a la presentación de las nuevas propuestas de Chanel.

La prueba de fuego de Carlota Casiraghi

A pesar de que no hay ningún tipo de información oficial sobre en qué punto está la relación entre la hija mayor de la princesa Carolina de Mónaco y el cineasta Dimitri Rassam, todo apunta a que en apenas unas semanas podremos salir de dudas sobre si ha habido ruptura o no o, al menos, de si el distanciamiento es un hecho. Algo que apuntan los medios franceses, debido al compromiso del hijo de Carole Bouquet con su carrera cinematográfica.

Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam juntos de la mano. / Gtres

A finales de mes, el Principado de Mónaco celebra una de las citas más importantes de su agenda, el Baile de la Rosa, en el que la princesa Carolina de Mónaco ejerce de anfitriona. Una velada que, a lo largo de los últimos años ha servido también como escenario de presentación de algunas de las parejas de los hijos de la princesa de Hannover, como es el caso del propio Dimitri Rassam. En caso de que el cineasta se ausente o de que Carlota Casiraghi acuda en compañía de otra persona a la gala, será la prueba más evidente de que la pareja no sigue junta. Otra cosa diferente es, si en algún momento, se hace público el divorcio.