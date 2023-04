Meghan Markle no estará en la Coronación de Carlos III el próximo mes de mayo. El príncipe Enrique acudirá solo a uno de los días más importantes en la vida de su padre y espera volver pronto a California para no faltar al cumpleaños de su hijo mayor, el príncipe Archie, que coincide en fecha con esta jornada histórica. Así lo confirmaron la semana pasada fuentes oficiales del Palacio de Buckingham, que no han entrado en más detalles sobre los motivos de la ausencia de la duquesa de Sussex.

Sin embargo, la no presencia de Meghan Markle marca, de manera definitiva, un antes y un después en las relaciones con los Windsor, muy deterioradas de por sí desde hace varios años. Un ‘desplante’ a su suegro, que no dudó en acompañarla al altar en mayo de 2018 cuando su padre no acudió a Windsor que, difícilmente, olvidará el rey Carlos. Por este motivo, es imposible no pensar en las consecuencias que tendrá para los duques de Sussex el plantón de Meghan Markle en una jornada de tanta relevancia histórica.

Es cierto que ni ella ni el príncipe Enrique iban a estar cómodos en Londres, donde ya no tienen casa propia -aunque es probable que se les permitiera alojarse en Frogmore Cottage de manera excepcional-, ni tampoco seguridad. De hecho, una de las cuestiones que más ha preocupado al duque de Sussex en los últimos tiempos ha sido precisamente esto, no poder garantizar la protección de su familia. Al ir solo, es probable que sea más fácil, a lo que se añade que, cuando esté con otros miembros de la familia, sí que cuenta con seguridad oficial, como es lógico.

Sin embargo, ni siquiera el no tener casa propia o protección oficial son, para muchos, motivos de peso para no acudir a la Coronación. Tampoco lo es el hecho de que coincida con el cumpleaños del príncipe Archie al que, al igual que a su hermana, la princesa Lilibet, no se iba a dar un papel destacado en la ceremonia.

A pesar de las demandas de los duques de Sussex, hay que tener en mente, más allá del ‘pequeño detalle’ de su salida de ‘La Firma’, que los hijos de Enrique están en un segundo plano en la sucesión, donde el príncipe de Gales y su familia ocupan el papel principal. Un papel ‘en la sombra’ con el que Enrique está más que acostumbrado a vivir pero que, parece que ahora se ha convertido en un problema. Eso sí, poco se habla de las ventajas que supone ser el ‘repuesto’.

La realidad es que el plantón de Meghan Markle, cuyos motivos reales solo los conoce la pareja -y probablemente algunos de los miembros de la Familia Real-, tendrá importantes consecuencias para la relación familiar. Es muy poco probable que volvamos a ver a la duquesa de Sussex en algún compromiso relacionado con la Familia Real, quizás nunca más hasta que fallezca el Rey o la Reina, cuando, por motivos obvios, sería muy complicado justificar su ausencia sin entrar en polémicas. Eso sí, ahora Enrique tendrá que enfrentarse solo a una de las situaciones más complicadas de su vida y, por ahora, no se sabe cómo será recibido en Londres, donde apenas le quedan apoyos.