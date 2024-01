La relación de la Familia Real de Grecia y los Windsor ha sido siempre muy estrecha, más allá de los lazos familiares que les unen. De hecho, fue en Reino Unido donde los reyes Constantino de Grecia y Ana María se refugiaron cuando tuvieron que abandonar Grecia y esto hizo que sus lazos se fortaleciesen aún más. A esto hay que añadir que el rey Constantino era padrino del príncipe Guillermo y de su hermano, el príncipe Enrique y que precisamente Diana de Gales solía dejar en casa de los Grecia de manera recurrente a sus hijos cuando eran pequeños.

Por este motivo, cuando el último monarca de los griegos falleció en enero de 2023 fue un varapalo no solo para su círculo íntimo, sino también para el rey Carlos III y su familia. No obstante, el monarca no pudo acudir a los funerales de Constantino, tampoco lo hizo su hijo, y en su lugar envió a la que, sin lugar a dudas, es una de sus personas de mayor confianza: la princesa Ana.

Constantino de Grecia y su esposa con los reyes Carlos y Camila. / Gtres

Un año después, Carlos III tiene la oportunidad de rendir homenaje a Constantino, esta vez, en Reino Unido, donde tantos años pasó el hermano de la Reina Sofía. Será el próximo día 27 de enero, tal como han confirmado varias fuentes, que han revelado que se va a llevar a cabo un servicio especial en memoria del último rey de Grecia.

Aunque todavía es pronto para conocer todos los detalles de este homenaje -como, por ejemplo, dónde se va a celebrar-, se espera que asistan, además del rey Carlos III y su esposa, otros miembros de la Familia Real Británica, incluidos, probablemente, los príncipes de Gales y los duques de Edimburgo, aunque no se ha confirmado aún. También asistirán los duques de Gloucester, el duque de Kent, los príncipes Michael de Kent y parte de la familia Mountbatten. Todos ellos pudieron coincidir durante su vida con el rey Constantino, además de los lazos familiares que comparten.

Constantino y Ana María de Grecia con la Reina Isabel. / Gtres

No se sabe, no obstante, si viajará a Londres la Reina Sofía y su hermana, la princesa Irene o si incluso Juan Carlos I, que suele trasladarse de manera recurrente a la capital británica, aprovechará para estar presente en este homenaje a su cuñado, al que estaba muy unido.

Un homenaje familiar

Este homenaje se va a producir casi dos semanas después de que la familia más directa del rey Constantino de Grecia celebre en Atenas un servicio conmemorativo en su memoria, coincidiendo con la fecha del primer aniversario de su muerte.

En este caso se va a tratar de un acto más discreto y privado, al que solo acudirán personas del círculo íntimo del hermano de la Reina Sofía, como es el caso de sus hijos, su viuda y sus nietos, así como sus dos hermanas. No se espera la presencia de los Reyes don Felipe y doña Letizia, que sí estuvieron en las exequias del último monarca de los griegos, dado que, además, ese día en concreto tienen un compromiso de agenda en León.