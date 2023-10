Carlos III ‘defrauda’ a Guillermo para darle una tregua al príncipe Andrés

Fin de las polémicas en torno al Royal Lodge. El rey Carlos no va a desalojar a su hermano, el príncipe Andrés, de la que, hasta ahora, ha sido su casa. A pesar de que en los últimos meses han sido una constante sucesión de especulaciones sobre el destino de la que fuera casa de la Reina Madre, ahora el monarca ha cerrado filas en torno a su hermano y le permitirá permanecer en la casa, una de las propiedades más importantes de la Familia Real en la zona de Windsor.

El príncipe Andrés en una imagen de archivo. / Gtres

Tal como ha trascendido, el Rey le ha dado permiso a Andrés para que se quede en el Royal Lodge de manera indefinida, tras alcanzar un acuerdo con él. Según se ha podido saber, el duque de York le ha dicho al soberano que puede conseguir los fondos necesarios para llevar a cabo todas las reparaciones y obras necesarias para mantener a punto la propiedad y Carlos ha decidido dar una tregua a Andrés.

El pasado verano, el Rey y su hermano mantuvieron una serie de conversaciones sobre el destino de la propiedad, después de que se confirmase el desalojo de los duques de Sussex de Frogmore Cottage, casa que, según el entorno de Carlos III, era perfecta para las necesidades de su hermano menor, sobre todo ahora que no tiene ningún papel oficial. A pesar de que la situación del duque de York es complicada y que no podrá retomar nunca su rol dentro de ‘La Firma’ -su popularidad no tiene visos de remontar-, lo cierto es que su hermano nunca le ha dejado de lado. Al igual que hacía su madre, la Reina Isabel, Carlos, a nivel personal, ha seguido estando pendiente de Andrés, pero dejando muy clara la diferencia entre la faceta oficial y la familiar.

Tal como ha revelado el tabloide británico The Mirror, a Andrés se le ha concedido una suerte de prórroga para afrontar las reformas en la casa. El duque de York ya no cuenta con los fondos de la donación anual de la Corona, que ascienden a 250.000 libras anuales y el coste de las obras asciende aproximadamente a dos millones. No obstante, se sabe que el hermano ha pagado ya más de 200.000 libras para arreglar los desperfectos de la zona del tejado. Sin embargo, esto es solo un parche provisional, porque la reforma que necesita la casa es mucho más intensa, sobre todo por las humedades que hay en toda la propiedad.

El príncipe Andrés en una imagen reciente. / Gtres

Fuentes cercanas a la Casa Real han revelado al citado medio que Andrés y el Rey se pudieron reunir en el Castillo de Balmoral este verano y aprovecharon para discutir algunas cuestiones relacionadas con el Royal Lodge. Una reunión en la que no se sabe si estuvo el príncipe de Gales, aunque sí se le vio en compañía de su tío, en una salida a un servicio religioso que dio la vuelta al mundo y generó una gran polémica, por un supuesto acercamiento al duque de York que es muy negativo para la imagen de Guillermo.

El príncipe Andrés en una imagen reciente. / Gtres

Aunque Andrés ha rechazado en todo momento la oferta del rey Carlos de instalarse en Frogmore Cottage y se ha aferrado con fuerzas al Royal Lodge, lo cierto es que su situación no es sencilla. Por ahora y, pese a que no ha trascendido cómo va a hacer frente a las reparaciones, el rey Carlos ha preferido dejar estar el asunto, aunque esto implica un pequeño disgusto para el príncipe Guillermo ya que, según algunas fuentes, era él el que estaba detrás del desalojo del duque de York, porque quería trasladarse al Royal Lodge. Una casa que, por cierto, es mucho más adecuada para un heredero que su actual residencia, Adelaide Cottage. Habrá que esperar a ver cómo avanza la situación y si, como sugieren algunas fuentes, la herencia de la Reina jugará un papel clave en que Andrés pueda mantener y poner a punto su hogar.