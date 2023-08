Beatriz de York es uno de los miembros de la familia del rey Carlos de Inglaterra que, a pesar de los esfuerzos de su padre, el duque de York, nunca estuvo destinada a tener un papel principal en la estructura de ‘La Firma’. A diferencia de la princesa Ana o de los ahora duques de Edimburgo, el príncipe Andrés nunca renunció a que sus hijas llevaran el título de princesas. Son ellas, Beatriz y Eugenia, junto con los hijos del rey Carlos -como es obvio- los únicos de los nietos de la Reina Isabel que llevan este título, a pesar de que por ley les corresponde a todos. De hecho, hay que recordar que, justo cuando Carlos se convirtió en monarca, sus nietos por parte del duque de Sussex también obtuvieron este título que, hasta la fecha solo llevaban los hijos de Catalina y Guillermo por expreso deseo de la difunta soberana.

Beatriz de York en Ascot. / Gtres

Mientras que la princesa Ana y el príncipe Eduardo siempre manifestaron su deseo de que sus vástagos pudieran mantener una vida normal, alejada de las obligaciones de la Corona, el príncipe Andrés jugó todas las cartas posibles a su alcance para que sus hijas fueran parte de ‘La Firma’. No lo consiguió antes del escándalo de Jeffrey Epstein y, mucho menos, una vez apartado de la Familia Real. Sin embargo, a pesar de que no tienen un papel oficial como representantes de la monarquía, Beatriz y Eugenia sí sean convertido en piezas clave para la Familia Real, incluso en un momento en el que el deseo de Carlos III es reducir los miembros con capacidad para ejercer este papel.

La princesa Beatriz, que cumple ahora 35 años, no tiene un rol oficial en la estructura de ‘La Firma’ y, aunque participa en actos familiares y está volcada en algunas iniciativas solidarias, no ejerce como representante del Rey. Sin embargo, tras la muerte de la Reina Isabel hace casi un año, tuvo lugar una reestructuración de lo que se conoce como Consejeros de Estado, esto es, miembros de la realeza que tienen la capacidad de representar al monarca en funciones oficiales cuando sea necesario, aunque no en todas. Una capacidad de representación que se circunscribe habitualmente a ausencias del jefe del Estado o a estados de enfermedad.

Eugenia y Beatriz de York junto a su padre, el príncipe Andrés. / Gtres

Con Carlos III en el trono, los nuevos Consejeros de Estado han pasado a ser su esposa, la reina Camila, y los cuatro miembros de la Familia Real más próximos en la línea de sucesión, mayores de 21 años. No se hacen distinciones entre miembros de ‘La Firma’, sino que se categoriza únicamente por miembros en la línea sucesoria. De esta manera, encontramos al príncipe de Gales, el duque de Sussex, el duque de York y la princesa Beatriz, que desde el pasado otoño ha pasado a tener la capacidad de ejercer como Consejera de Estado.

Ante la situación de los príncipes Enrique y Andrés, aunque el monarca no los ha eliminado, sí que envió una petición a la Cámara de los Lores para que tanto el actual duque de Edimburgo como la princesa Ana pasaran a formar parte de los Consejeros de Estado de por vida, aun cuando su posición en la línea de sucesión es inferior. No obstante, da la casualidad de que tanto Eduardo como Ana sí que son, a día de hoy, miembros efectivos de ‘La Firma’, con agenda propia.

Beatriz de York junto a su marido en una celebración. / Gtres

Aunque es muy poco probable que Beatriz tenga la oportunidad de ejercer este papel, lo cierto es que, hasta que los hijos de los príncipes de Gales alcancen los 21 años, ella permanecerá en esta posición. En estos momentos, Beatriz no es miembro activo de la Familia Real, sino que trabaja como consultora de software. Es muy raro que se convoque a los Consejeros de Estado, sin embargo, tanto el rey Carlos III, como el príncipe de Gales tuvieron la oportunidad de reemplazar a la Reina Isabel en 2022.