El rey Carlos y su esposa, Camila Parker Bowles se encuentran en Alemania. Después de la cancelación del viaje de Estado a Francia por el clima de inestabilidad generado por las protestas a raíz de la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno, el monarca y la consorte han mantenido su viaje a Alemania que, en principio, estaba previsto como una segunda etapa en este primer desplazamiento internacional del monarca, a pocas semanas de la Coronación.

El matrimonio llegó a Berlín este miércoles a mediodía, en un avión oficial escoltado por dos aeronaves alemanas, y recibió una bienvenida con todos los honores. Un detalle por parte del presidente alemán que no se había producido desde hace varios años. De hecho, ni siquiera la Reina Isabel en su último viaje a Alemania en el año 2015 fue recibida así.

Entre los actos previstos para la primera jornada en Alemania, el Rey y su esposa visitaron la Puerta de Brandenburgo, donde se dieron todo un baño de masas. Fueron muchos los curiosos que se acercaron hasta allí para poder ver de cerca a Carlos y a Camila e intentar saludarles. Tanto el monarca como la consorte se mostraron encantados y muy animados.

Great scenes today during the King’s first walkabout in Berlin.

He was affectionately offered a crown – a paper Burger King one – by a well-wisher who told him politely:`This is for you, if you want it’.

Charles smiled broadly and said: ‘I’m alright!’ pic.twitter.com/KqHypSjopV

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 29, 2023