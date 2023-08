Camila Parker Bowles sorprende en Londres vestida de ‘pavo real’

Camila Parker Bowles ha hecho un pequeño parón en sus vacaciones en Escocia para asistir a algunos compromisos en Londres. Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de la Reina Isabel, la esposa de Carlos de Inglaterra ha viajado a Londres para acudir en el Royal Air Force Club a la inauguración de un retrato de Noor Inayat Khan, una princesa india nacida en Moscú en 1914, y que destacó como espía durante la Primera Guerra Mundial.

No ha sido esta la única cita de la Reina en la ciudad del Támesis, sino que también ha aprovechado para disfrutar de un recital de la iniciativa Poetry Together, donde se la ha podido ver muy sonriente. Poetry Together se lanzó en el año 2019, gracias a una idea original del locutor Gyles Brandreth en colaboración con el proyecto Dukes Education y el Día Nacional de la Poesía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Air Force Club (@royalairforceclub)

La Reina ha escogido estos actos para retomar su agenda tras las vacaciones de verano, aunque se espera que regrese a Escocia para acompañar a su marido en uno de los días más complicados para el monarca: el aniversario de la muerte de Isabel II. Tal como ha trascendido, los Reyes pasarán el próximo 8 de septiembre en soledad, alejados de la esfera pública, y en el mismo lugar en el que falleció la anterior soberana. Una decisión que corresponde a la estrategia que mantenía la propia Isabel II en el aniversario de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Frente a esto, serán los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, los encargados de rendir homenaje a la Reina Isabel de manera pública.

Camila Parker en un acto en Londres. / Gtres

Para el primero de sus compromisos en la ciudad, la esposa de Carlos de Inglaterra escogía un llamativo estilismo en estampado de plumas, al estilo de los pavos reales, así como unos originales pendientes con forma de pez. un estilismo con el que se ha puesto de manifiesto la faceta más divertida de la Reina. Ya en el acto en el Royal Air Force Club, Camila Parker Bowles ha destacado el trabajo y la valentía de Noor Inayat Khan: «Me siento muy honrada de revelar el retrato de una mujer tan valiente», ha dicho la Reina, que siempre ha estado muy vinculada a las Fuerzas Armadas, de hecho, su padre, el mayor Bruce Shand, luchó en la Segunda Guerra Mundial.

Un momento delicado

Se espera que la esposa del monarca regrese a Escocia para poder acompañar al rey Carlos en el aniversario de la muerte de la Reina Isabel aunque, por ahora, no se ha confirmado cuándo volverán ambos a la capital británica. Lo que sí se sabe es que en apenas unas semanas tienen previsto un viaje de Estado a Francia que, en principio, iba a realizarse hace algunos meses, pero que tuvo que anularse por las protestas en el país a consecuencia de la reciente reforma de las pensiones.