La ‘cabezada’ de Victoria de Suecia durante un discurso de Zelenski

Victoria de Suecia es una de las royals más discretas de su generación. La princesa se ha convertido, tras la abdicación de la reina Margarita, en la heredera más longeva del panorama actual, un puesto que, hasta ahora, ostentaba el príncipe Federico de Dinamarca. La royal no suele acaparar titulares por cometer fallos de protocolo o por polémicas, sin embargo, en esta ocasión, la hija mayor del rey Carlos Gustavo no ha podido evitar ser noticia por algo tan humano como quedarse dormida.

La princesa no logró contener el sueño y protagonizó un incómodo momento hace unos días, durante un acto oficial en el que participó junto al presidente de Ucrania. Fue mientras el mandatario pronunciaba un discurso en la inauguración de la Conferencia Nacional Anual sobre Defensa. Un compromiso que se llevó a cabo en la ciudad de Sälen, que se encuentra ubicada en el suroeste de Suecia.

La princesa Victoria de Suecia. / Gtres

Tal como se puede apreciar en un vídeo que se ha compartido en las redes sociales y que ha sido publicado por el diario sueco Aftonbladet, la princesa a duras penas pudo contener el sueño. En el vídeo se ve claramente a Victoria de Suecia intentando mantener los párpados abiertos y la cabeza erguida mientras de fondo se escuchan las palabras del presidente de Ucrania. Sin embargo, la heredera al trono tiene muchas dificultades para concentrarse y permanecer despierta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)



A pesar de que mientras Zelenski se dirige a la audiencia la princesa se esfuerza por mantenerse atenta -con muchas dificultades, por cierto-, en cuanto el presidente ucraniano termina su alocución, Victoria de Suecia aplaude al mandatario con efusividad, al igual que el resto de asistentes a la conferencia.

Según apunta el diario que ha publicado el vídeo de la princesa, se han puesto en contacto con los responsables del departamento de prensa de la Familia Real, para intentar buscar una explicación a la actitud de Victoria de Suecia, pero no han recibido respuesta alguna. No obstante, no es la primera vez que algún miembro de la Familia Real es pillado en una actitud de este tipo, de hecho, hace algunos años, en 2019, tanto ella como su madre, la reina Silvia de Suecia fueron pilladas medio dormidas mientras el primer ministro Stefan Löfven daba un discurso.

La princesa, en el punto de mira

A raíz de la reciente noticia de la abdicación de la reina Margarita de Dinamarca, en los últimos días se han repetido las especulaciones sobre una posible renuncia de otros royals cercanos a la veterana monarca. Es el caso, por ejemplo, del rey Harald de Noruega o de Carlos Gustavo de Suecia, con los que se ha comentado que la reina Margarita tenía una especie de pacto de no abdicación que ahora ya no aplica.

La princesa Victoria de Suecia con su familia. / Gtres

Aunque de momento no se ha confirmado si dichos monarcas están dispuestos a dar un paso atrás y ceder el testigo a las nuevas generaciones, todas las miradas están puestas en Haakon de Noruega y en Victoria de Suecia que, a partir del próximo 14 de enero serán los únicos príncipes herederos nórdicos de la actual generación, en la que desde hace una década se ha ido llevando a cabo un relevo ordenado y paulatino.