Beatriz de York: Princesa ‘en la sombra’ de Kate Middleton con un anhelo frustrado

Beatriz de York cumple treinta y cuatro años en un momento muy especial de su vida. Convertida ya en madre de su primera hija, Sienna, la hija mayor del príncipe Andrés mantiene, en parte, un perfil discreto. Sin embargo, es una de las royals que no representan a ‘La Firma’ que más presencia pública tiene. Esto se debe a que, en teoría, no le corresponde ejercer labores de representación de la Corona, a pesar de que su padre, el príncipe Andrés, ha insistido en varias ocasiones en su deseo de que sus dos hijas ejerzan como tal. Un deseo frustrado para el duque de York, que se ha encontrado muchas veces con una negativa total no tanto por parte de su madre sino, más específicamente, del príncipe Carlos. Esto también ha supuesto un varapalo para la propia Beatriz, de quien se sabe que disfruta asistiendo a compromisos oficiales.

A pesar de que ni Beatriz ni Eugenia son royals trabajadoras, sí que son una parte importante de la Familia Real. Es más, no faltan a los actos destacados e intentan implicarse al máximo en el día a día. Sin embargo y, sobre todo, a raíz del escándalo que ha rodeado al príncipe Andrés, su papel ha sido muchas veces cuestionado. No obstante, no hay que olvidar que, dado que el duque de Sussex no está y que el duque de York está condenado al ostracismo, ella podría ejercer, puntualmente, como miembro del Consejo de Estado. Una posibilidad que, por ahora, no tiene ni su hermana ni la duquesa de Cambridge.

Durante un tiempo, la vida de Beatriz y Eugenia de York ha discurrido de forma relativamente paralela, pero ahora son más las ocasiones en las que se ve en público a la mayor de las hermanas. Los motivos de esto solo los conocen ellas pero hay que tener en cuenta que a lo largo de los años, ha sido siempre Beatriz la que más atención mediática concentraba. Eugenia, con un perfil más discreto, ha sido uno de los grandes apoyos de los duques de Sussex, la única además que, hasta la visita de Harry y Meghan a Londres por el Jubileo de la Reina, que conocía a la pequeña Lilibet Diana y había podido ver en varias ocasiones a Archie.

Mientras que Eugenia es una de las mayores escuderas de los duques de Sussex, Beatriz se ha convertido, en los últimos tiempos, en una suerte de sombra de Kate Middleton. Un detalle que se puede observar no solo en cuestiones de estilo, sino también en actitudes. De hecho, una de las cosas que más llamó la atención hace algún tiempo es la noticia sobre la niñera de la pequeña Sienna que, al parecer, procedía de la misma institución en la que se formó la actual niñera de los duques de Cambridge, la española María Teresa Turrión.

Además de este detalle, a nivel de estilo, es precisamente Beatriz de York la que más se inspira en la duquesa de Cambridge. Con figuras diferentes, las dos recurren a looks de patrones y estampados similares, como es el caso de los vestidos de lunares o los modelos de largo midi, perfectos para cualquier ocasión. Comparten también firmas fetiche, como es el caso de The Vampire’s Wife o Belulah London y además, según las últimas informaciones, podrían estar planteándose instalarse de manera definitiva en Windsor, donde también se van a trasladar los Cambridge. De hecho, parece que Windsor va a convertirse en el enclave más popular para la Familia Real.