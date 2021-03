Esperado regreso de una de las citas más importantes para la agenda de la Casa de S. M. el Rey. El Palacio de El Pardo ha acogido una nueva edición de los Premios Nacionales del Deporte. Unos galardones que reconocen a personas y entidades que, bien por su directa actividad o iniciativa personal, o como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva. Una cita muy especial para la familia real a la que siempre han asistido no solo Sus Majestades, sino también la infanta doña Elena y la infanta doña Pilar como miembro del Consejo de Honor del Comité Olímpico Español.

En esta ocasión se ha hecho entrega de los galardones correspondientes al año 2018, tal como reza la convocatoria del Ministerio de Cultura. El pasado año, debido a la situación de emergencia sanitaria no hubo ceremonia de entrega de galardones y la última vez que se celebró el acto fue en el mes de enero de 2019, correspondiente a los galardones de 2017.

Sus Majestades los Reyes presidirán el acto de entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2018 https://t.co/P6d68FFuW2 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 2, 2021

Para esta cita, marcada por la distancia de seguridad, las medidas de higiene y las grandes ausencias, doña Letizia ha apostado por un look en clave lady. La Reina ha rescatado de su armario una falda plisada tobillera en color dorado con bajo ligeramente asimétrico de Massimo Dutti que estrenó poco después de que finalizara el primer estado de alarma en una salida al teatro con don Felipe, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. La ha combinado con un jersey de punto negro con cuello redondo y manga larga y zapatos de salón a juego. Lo más llamativo han sido los pendientes por los que se ha decantado, que han destacado aún más gracias al moño bajo en el que ha recogido su cabello.

Se trata de unos pendientes nuevos, o que al menos no había lucido hasta ahora. En color azul y con forma de nudo -que emulan los cordones de unas zapatillas de deporte-, estos pendientes vuelven a confirmar que doña Letizia siempre está al tanto de los pequeños detalles. Pertenecen a la firma italiana Rod Almayate, aunque al ser de una colección pasada ya no están a la venta. Una joya muy especial que no se sabe cómo ha llegado al joyero de la Reina y que, sin duda, ha aportado el toque distintivo a su look. Una vez más, Su Majestad ha lucido su inseparable anillo dorado de Karen Hallam.

Esta ha sido desde siempre una cita de especial importancia para la familia real, ya que incluye premios con el nombre de muchos de sus miembros. A pesar de que en el pasado eran las infantas doña Elena y doña Cristina quienes hacían entrega de algunos de los galardones, con el cambio en la jefatura del Estado -al margen de otras cuestiones-, se modificó la nomenclatura de los premios, aunque en el caso de la infanta Elena siempre ha querido estar presente en la entrega de galardones. En esta ocasión solo Don Felipe y doña Letizia han estado presentes en el acto.

Este ha sido el primer acto semanal de Sus Majestades. Mañana don Felipe retoma su agenda en solitario con una serie de audiencias militares en el Palacio Real, mientras que doña Letizia cierra la semana con una de las citas a las que más vinculada se encuentra: el acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras.