La ausencia de Leonor marca las vacaciones más atípicas de la Familia Real

La Familia Real está a punto de empezar sus vacaciones más complicadas. La infanta Sofía ha vuelto a casa para disfrutar de unos días de descanso antes de afrontar la recta final del curso, mientras que la princesa Leonor está en medio de su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Aunque los Reyes don Felipe y doña Letizia han podido reencontrarse con su hija menor y ponerse al día con ella de sus progresos en el Atlantic College de Gales, así como de sus planes de futuro, con Leonor las cosas van a ser diferentes. Las vacaciones de Semana Santa van a pillar a la princesa en medio de la ruta entre Valparaíso y Perú. El buque dejó el puerto chileno el pasado 8 de abril y se espera que llegue a El Callao el día 18, Viernes Santo. Allí permanecerá hasta el martes 22.

La princesa Leonor en Valparaíso. (Foto: Gtres)

Esto significa que los días previos a la Semana Santa, Leonor estará surcando las aguas del Pacífico y es muy probable que las comunicaciones en esta zona no sean fáciles. Por tanto, no podrá estar en contacto con su familia, ni tampoco hablar con su hermana cuando llegue a España. No obstante, una vez que atraque en el puerto peruano, la situación será más sencilla.

Primeras vacaciones separados

Va a ser la primera vez que la Familia Real tenga que pasar las vacaciones por separados. A pesar de que ya está acostumbrada a no poder estar junta en algunas fechas señaladas, hasta ahora siempre había podido reunirse en vacaciones. Desde que Leonor empezó sus estudios en Gales, los Reyes y sus hijas han tenido que pasar separados bastante tiempo, pero las vacaciones escolares y las de la princesa en Zaragoza permitían volver a Madrid para pasar tiempo juntos.

Los Reyes y la princesa Leonor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Ahora la situación es diferente. Sofía sí que ha regresado a España y va a estar aquí durante 10 días, pero la heredera se encuentra a miles de kilómetros y centrada en su formación en la Armada. Probablemente no podrá ver a sus padres hasta que termine la travesía en Nueva York y vuelva para las últimas semanas de instrucción en otros buques.

Los planes de la Familia Real

No han trascendido por el momento los planes de la Familia Real para estos días de vacaciones, aunque es probable que hagan alguna aparición sorpresa a lo largo de la Semana Santa, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Aunque ya no viajan a Mallorca para la tradicional misa de Pascua, en los últimos años se han dejado ver en algunos eventos importantes, como cuando acudieron a una procesión en Madrid o a la Pasión Viviente de la localidad de Chinchón.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Además de ser una Semana Santa atípica por la ausencia de Leonor debido a su formación en la Armada, también van a ser unos días especiales para los Reyes por motivos relacionados con la infanta Sofía. La hija menor de don Felipe y doña Letizia cumple 18 años el próximo 29 de abril y todavía no se sabe si habrá alguna nueva fotografía por su aniversario. En ese momento la infanta ya habrá vuelto a Gales, ya que en su caso no tiene que jurar la Constitución como sí hizo Leonor.

Aunque la Casa de S.M. el Rey ya ha anunciado que no hay planes de que la infanta Sofía siga los pasos de la princesa de Asturias y curse formación militar, todavía queda por saber qué es lo que va a hacer el próximo año. Es probable que empiece estudios universitarios en algún centro de prestigio, pero las incógnitas aún no se han resuelto.