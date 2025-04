La princesa Leonor no va a tener este año vacaciones de Semana Santa. La hija mayor de los Reyes se encuentra a miles de kilómetros de España, realizando su crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano y no podrá volver a casa para disfrutar de unos días de descanso, como sí ha hecho otros años.

Es la primera vez que la heredera no podrá pasar las vacaciones junto a su familia, algo que sí va a hacer su hermana menor. La infanta Sofía termina este viernes 11 de abril las clases en el Atlantic College de Gales y regresa a España para recargar las pilas durante 10 días.

La princesa Leonor en Valparaíso. (Foto: Gtres)

La princesa de Asturias acaba de terminar su escala en Valparaíso y ya se encuentra de camino a la siguiente parada: El Callao. El buque escuela partió de Chile a principios de esta semana y se espera que llegue a Perú en torno al día 18. 10 días de navegación por el Pacífico que coinciden justo con la primera parte de la Semana Santa. Leonor estará en El Callao a partir del Jueves Santo y permanecerá allí hasta el martes 22. Justo un día después de que la infanta Sofía se haya reincorporado a las clases en Gales.

Las vacaciones de Sofía

Mientras que Leonor estará al otro lado del mundo, la infanta Sofía volverá a casa para sus últimas vacaciones antes del final del curso. La Casa de S.M. el Rey ya confirmó hace algunos días que la hija menor de los Reyes no iba a seguir los pasos de la princesa de Asturias y, por tanto, no está previsto que realice formación militar.

No obstante, todavía no se ha confirmado qué es lo que va a hacer el próximo curso, aunque sí se sabe que cursará estudios universitarios probablemente fuera de nuestro país. Sofía no tiene la misma presión que la heredera y puede disfrutar de una mayor libertad para tomar decisiones sobre su futuro.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Las próximas paradas de Leonor

La princesa de Asturias lleva ya casi cuatro meses a bordo del buque escuela centrada en su formación en la Armada. A Leonor le quedan todavía varias semanas hasta terminar el crucero de instrucción. En concreto, la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia pasará por Panamá, Cartagena y Santa Marta y Santo Domingo, y cerrará su travesía en Nueva York.

Tal como está confirmado, la princesa bajará del buque en la Gran Manzana a principios del mes de junio y volverá a España en avión para completar su formación en otros buques de la Armada. Por tanto, no podrá hacer la travesía de vuelta por el Atlántico, que sí que harán sus compañeros. No obstante, volverá a subir a bordo de la nave en Asturias, en Gijón, a comienzos de julio para la parte final del recorrido hasta Galicia.

La princesa Leonor en Montevideo. (Foto: Gtres)

Después de las vacaciones de verano, Leonor iniciará la parte final de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia). Será el broche de oro a sus tres años de instrucción en los diferentes ejércitos.