Así Lady Louise: la sobrina más discreta y ejemplar de Carlos III

Su verdadero nombre es Lady Luisa Mountbatten-Windsor, aunque todos la conocen como Lady Louise. Y sí, es la primera hija de los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía y, por ende, nieta de la fallecida Reina Isabel II del Reino Unido, y sobrina del actual Rey Carlos III; aunque es tal su discreción, que poco o nada se sabe de sus quehaceres y de su vida personal y profesional al margen de la corona. Louise ocupa el puesto decimosexto en la línea de sucesión al trono británico y de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones. Sin embargo, la joven no tiene el título de Alteza Real.

Los motivos de esto último recaen en los propios duques de Edimburgo. Los padres de Lady Louise quisieron proteger a su hija de la proyección pública que conlleva ser una princesa y por ello, pese a que era su derecho por ser nieta de monarcas británicos, no tiene título principesco. Ocurre lo mismo con su hermano pequeño, James, el actual conde de Wessex. «Intentamos inculcarles la idea de que es muy probable que tengan que trabajar para vivir. De ahí nuestra decisión de que no usaran el título de Alteza Real. Lo tienen y pueden decidir utilizarlo desde los 18 años, pero creo que es altamente improbable que lo hagan», contó Sofía de Wessex en The Times.

Lady Louise Windsor y James en un acto en Londres / Gtres

Lady Louise nació en noviembre de 2003. Lo hizo prematuramente y con exotropía, un trastorno ocular conocido como estrabismo divergente que se caracteriza por la desviación de los ojos hacia fuera que, tras varias intervenciones quirúrgicas, logró superar. A sus veinte años recién cumplidos. la joven estudia inglés en la Universidad de St. Andrews, la universidad más antigua de Escocia y la tercera más antigua del mundo de habla inglesa; luego de haber terminado la secundaria en St. Mary’s School Ascoy. En este último centro educativo, cabe recordar, también se formaron otros miembros de la realeza, como Margarita Armstrong-Jones, la hija del conde y la condesa de Snowdon, o Carolina de Mónaco.

Entre las aficiones de Louise se encuentran la esgrima y los caballos. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que su abuelo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, le legó su carruaje y sus caballos conductores de coches, antes de fallecer, en 2021.

Louise Windsor en el Royal Windsor Horse Show / Gtres