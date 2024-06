Estrenar década siempre es motivo de alegría, pero, si además se hace a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro a la familia, aún más. El príncipe Hussein de Jordania, hijo mayor de los reyes Rania y Abdalá acaba de cumplir 30 años, y es el último cumpleaños que celebra antes de convertirse en padre. Apenas quedan unas semanas para que su mujer, la princesa Rajwa, dé a luz al primer hijo (o hija) de la pareja, lo que podría significar un nuevo heredero al trono de Jordania.

Una posibilidad que aún no está confirmada porque depende mucho de si el bebé es un niño, algo que todavía no se sabe. Hay que tener en cuenta que, a día de hoy, las mujeres no tienen la capacidad de ostentar la jefatura del Estado en Jordania, por lo que si se tratara de una niña, no habría opción a que, llegado el momento, sucediera a su padre. En caso de que fuera un niño, todo apunta a que sería el próximo heredero al trono, una vez así lo determinara su padre, que es quien ahora ostenta ese papel.

El príncipe Hussein de Jordania con su esposa, Rajwa. (Foto: Gtres)

Un papel que, sin embargo, no siempre ha tenido. De hecho, a la muerte del rey Hussein, era el hijo que tuvo con la reina Noor, el príncipe Hamzah, el que estaba destinado a suceder a su hermano Abdalá. Sin embargo, el monarca decidió nombrar heredero a su hijo mayor en 2009, cuando Hussein era un adolescente. Siguiendo esta tendencia y, si Hussein tiene ahora un hijo, lo natural es que sea el futuro príncipe quien le suceda llegado el momento. Una tendencia que solamente se cambiaría en caso de que no tuviera hijos varones, en cuyo caso la línea pasaría, probablemente, a su hermano, el príncipe Hashem, de 19 años.

Aunque ahora es un hombre felizmente casado y a punto de convertirse en padre, lo cierto es que, en los últimos años, Hussein ha estado en las listas de los solteros de oro de la realeza, por su posición y su atractivo. A día de hoy, el hijo mayor de los reyes Rania y Abdalá sigue levantando pasiones en todas partes y tiene una relación muy estrecha con sus padres, especial con su madre, a la que adora.

El príncipe Hussein, con su esposa, Rajwa Al Saif. (Foto: Gtres)

Hussein es un príncipe de su tiempo, con un carácter abierto y cosmopolita, acostumbrado a tratar con personas de diferentes partes del mundo. En la actualidad ostenta el rango de capitán de las Fuerzas Armadas de Jordania-Ejército Árabe, de hecho, se graduó en 2017 en la prestigiosa Academia Militar de Sandhurst de Reino Unido, donde pudo coincidir con el príncipe Guillermo de Gales, con el que tiene una amistad especial. Les hemos podido ver en numerosas ocasiones juntos, en actitud cómplice. De hecho, Kate Middleton y él no faltaron a la boda de Hussein y Rajwa en la capital jordana.

Además de su formación militar, el príncipe Hussein estudió en la King’s Academy de Jordania y se graduó en Historia Internacional en la Universidad de Georgetown, en la que también estudió un máster en Relaciones Internacionales el Rey Felipe VI.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)



Hussein es muy consciente de su papel, y participa en numerosos actos oficiales, no solamente en Jordania, sino también en el extranjero. Es más, incluso ha llegado a actuar como regente cuando su padre se ha encontrado fuera del país. Para él, es muy importante el papel de los jóvenes de su generación y de las generaciones que están justo por detrás, por lo que intenta promover diferentes iniciativas para fomentar el talento y ayudar a los jóvenes jordanos.

Hussein de Jordania, con el príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Además de esto, Hussein está muy preocupado por los conflictos que hay en el mundo. Por ejemplo, en 2015, cuando apenas tenía 21 años presidió un debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el papel de la juventud en la lucha contra el extremismo violento y la promoción de la paz. Se convirtió entonces en la persona más joven en presidir una reunión de este organismo. A partir de esto, en Jordania se organizó un foro global sobre juventud, paz y seguridad, que concluyó con la adopción de la resolución 2250, que se conoce como la declaración de la Juventud de Amán.

Al margen de su faceta institucional, Hussein tiene una especial pasión por su familia, sus padres y sus hermanos, con lo cual, ahora que está a punto de convertirse en padre, es probable que le veamos volcado en esta nueva faceta que llenará a toda la Familia Real de alegría.