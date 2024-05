A sus casi 77 años, la reina Camila nunca se ha caracterizado por ser un icono de estilo. La segunda esposa del rey Carlos III está a años luz en términos de estilo de la elegancia natural de la princesa Diana o de la de Kate Middleton y nunca suele llamar la atención por sus looks, salvo contadas ocasiones. Camila Parker Bowles, al igual que la princesa Ana, ha conseguido que se hable de ella por otras cosas y no por su manera de vestir, aunque esto no siempre ha sido positivo, sobre todo, hace algunas décadas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la reina Camila ha logrado una estabilidad que le ha permitido, además de permanecer al lado del amor de su vida, ganarse, si no el cariño de los británicos, al menos, su aceptación.

La reina Camila, vestida con un diseño de Fiona Clare. (Foto: Gtres)

No ha sido un proceso fácil, sino que ha consistido en un trabajo constante de muchos años, en los que ha tenido que evitar acaparar la atención y ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano, siempre por detrás del rey Carlos III. Algo que contrasta mucho con lo que ocurría en tiempos de Diana de Gales, que siempre centraba todo el interés, a pesar de que esto disgustaba en gran medida al hijo mayor de la Reina Isabel.

La transformación de la reina Camila

A pesar de que, a día de hoy, la reina Camila sigue sin concentrar más miradas de las estrictamente necesarias, la esposa del rey Carlos III es un elemento fundamental para la institución.

La reina no destaca de manera especial por su estilo, al igual que tampoco lo hacía la Reina Isabel en sus últimas décadas, pero sí que ha experimentado una llamativa transformación en la que tiene mucho que ver una persona en concreto.

Camila Parker, vestida de azul, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Estamos hablando de Fiona Clare, que lleva acompañando a Camila desde que se casó con el entonces príncipe de Gales. La que fuera duquesa de Cornualles tenía entonces 57 años, y un camino muy difícil por delante, ya que el fantasma de Diana de Gales ha estado muy presente en su vida a lo largo de los años.

La reina Camila se apoyó en Fiona Clare para llevar a cabo un proceso de transformación estilística que ha dado como resultado una forma de vestir clásica, sin estridencias y que encaja a la perfección con los códigos que exige la Familia Real. La diseñadora Fiona Clare ha sido una fiel compañera de la reina durante muchos años, y ha creado muchos de sus looks icónicos. Además, con la ayuda de su estilista, Camila ha conseguido equilibrar el estilo apropiado para su edad y la elegancia atemporal.

Han sido muchas las ocasiones en las que Camila ha confiado en el buen hacer de Fiona Clare, que conoce perfectamente los gustos de la reina, y los looks con los que se siente cómoda. Por ejemplo, hace unos días, en la fotografía que el Palacio de Buckingham distribuyó para anunciar el regreso a la vida pública del rey Carlos, Camila apostó por un diseño azul de Clare. De la misma manera, vistió de la marca el pasado Día de la Commonwealth, junto al príncipe de Gales, o en otras fechas señaladas.

Annabel Elliot y la reina Camila, juntas en un acto. (Foto: Gtres)

Ella no es la única de la familia que confía en Fiona Clare. También su hermana Annabel -con la que tiene una relación muy estrecha y especial- ha vestido de manera recurrente de la marca, con looks hechos a medida. Por ejemplo, el día de la coronación del rey Carlos III, una fecha muy señalada en la vida de la actual reina consorte.