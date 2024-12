El acompañante de Carlos III en plena recuperación de Camila

El rey Carlos III ya ha llegado a Sandringham. El monarca lleva varios días en la finca de Norfolk, donde los miembros de la familia real celebran cada año las fiestas navideñas. Un lugar muy especial para el rey, que ha querido continuar con la tradición de pasar la Navidad allí, como hacía siempre la Reina Isabel II. Este año es, además, muy importante para la familia real, debido a los acontecimientos que han marcado los últimos meses, sobre todo, a la enfermedad del rey y de la princesa de Gales.

Los miembros de la familia real han ido llegando a Norfolk en los últimos días, invitados por el jefe del Estado. Kate Middleton y el príncipe Guillermo ya se instalaron en su residencia, Amner Hall, cuando sus hijos terminaron las clases. De hecho, fueron los grandes ausentes al almuerzo prenavideño que se celebró en el Palacio de Buckingham.

El rey Carlos III en un servicio religioso en Sandringham. (Foto: Gtres).

El monarca y su esposa llegaron durante el fin de semana y Carlos III no quiso faltar el domingo a su cita en la iglesia de St. Mary Magdalene, donde se celebra el servicio religioso del día de Navidad.

El apoyo del rey Carlos III

Sin embargo, en esta ocasión el rey se acercó a la capilla sin la compañía de su esposa, que aún continúa recuperándose de la infección respiratoria que sufre desde hace varias semanas. A pesar de que el estado de Camila no reviste gravedad, los médicos le han recomendado que guarde el máximo reposo posible. Precisamente por eso, la reina ha tenido que adaptar sus compromisos de agenda en las últimas semanas y se ha ausentado de varias citas oficiales.

No obstante, a pesar de que Camila no pudo acompañar a Carlos III al servicio religioso, el monarca no estuvo solo. El rey contó con el apoyo de Hugh Scrope, uno de los miembros de su personal. Él se mantuvo al lado del padre del príncipe de Gales en todo momento y se pudo ver a ambos charlando de manera animada. Scrope es oficial de la British Army y lleva ya tiempo al servicio del monarca, con el que se le ha visto en varios actos oficiales.

El rey Carlos III con su escudero, Hugh Scrope. (Foto: Gtres).

El equipo del rey Carlos III

A pesar de que los reyes Carlos y Camila comparten muchos actos oficiales, junto a ellos siempre van miembros destacados de su equipo, que se encargan de que todo salga a la perfección. De hecho, ante la ausencia de la reina Camila debido a su recuperación, el monarca ha contado con el apoyo de personas de su gabinete, que le han acompañado en varias citas importantes, así como en salidas privadas, como es el caso de la asistencia a este servicio religioso en Norfolk. Esta vez, el monarca ha querido que sea su escudero el que esté a su lado.