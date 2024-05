Amalia de Holanda ha decidido recuperar la asignación institucional que le corresponde como princesa de Orange desde que cumplió la mayoría de edad y a la que había renunciado mientras estaba centrada en sus estudios. Fue en el mes de junio de 2021, un día después de graduarse en la escuela secundaria, cuando la hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, dirigió una carta al primer ministro Mark Rutte, en la que le explicaba que renunciaba temporalmente al subsidio estatal de 1,6 millones de euros.

Ahora, casi tres años después y, cuando la princesa se encuentra ya de vuelta en Holanda tras una temporada residiendo en Madrid -a consecuencia de las amenazas de la Moccro Maffia-, la heredera ha vuelto a escribir al jefe del Ejecutivo holandés. Esta vez, para reclamar que se le vuelva a otorgar esta asignación que le corresponde. Un gesto que indica claramente que la princesa está ya dispuesta a comenzar a ejercer un papel institucional y a tener una agenda propia.

La princesa Amalia de Holanda, en una cena de Estado. (Foto: Gtres)

La princesa ha dirigido una misiva a Rutte en la que explica que, a partir del mes de enero, necesita su asignación para poder afrontar los costes asociados al cumplimiento de sus obligaciones de manera independiente y autónoma. En la carta, que se ha dado a conocer este 7 de abril, la hija mayor de los reyes Máxima y Guillermo recalca que espera poder contar con una secretaría, así como de reservas para poder tener un lugar en el que vivir y trabajar. «Con el paso del tiempo y otras circunstancias, ahora es previsible que tenga que tener en cuenta gastos de personal y materiales, con vistas a cumplir mi función de forma independiente y autónoma, incluyendo una secretaría y reservas para un lugar donde vivir y trabajar», reza el texto que Amalia ha enviado al jefe del Gobierno. Eso sí, hay una parte de la asignación que no recibirá, al menos, hasta que termine sus estudios en la Universidad de Ámsterdam, en concreto, unos 300.000 euros.

Prinses Amalia laat vandaag per brief aan premier Rutte weten dat ze per 2025 haar inkomen niet langer terugstort pic.twitter.com/AhSkyXqIFz

— Rick Evers (@RickEversRoyal) May 7, 2024