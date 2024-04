Carmen Cerruti, la madre de Máxima de Holanda que se resiste a dejar Buenos Aires

En los últimos días, varios medios han publicado que la madre de Máxima de Holanda se ha trasladado de manera definitiva al Palacio de Huis Ten Bosch. Carmen Cerruti suele pasar largas temporadas en casa de su hija pero según fuentes consultadas por este digital, por ahora, no tiene la intención de instalarse de forma permanente allí. La suegra del rey Guillermo de Holanda continúa viviendo en Buenos Aires, en un apartamento en el que se instaló hace algunos años y que se encuentra en el barrio de Recoleta de la capital argentina.

A pesar de que es una persona mayor y de que sus hijos viven fuera, Carmen Cerruti lleva una vida independiente en Argentina y, sobre todo, discreta. Es lógico pensar que a la reina Máxima pudiera preocuparle la situación de su madre, dado que en 2018 murió su hermana Inés Zorreguieta a los 33 años y, sobre todo, porque la distancia entre Argentina y Holanda es considerable.

Máxima de Holanda, con su madre en Argentina. / Gtres

Sin embargo, la viuda de Jorge Zorreguieta se resiste a dar carpetazo a su vida en Buenos Aires. A pesar de los rumores de una mudanza al Palacio de Huis Ten Bosch, el periodista Rick Evers, especializado en la Casa Real de Orange y autor de una reciente biografía sobre la reina Máxima, ha confirmado a este digital que Carmen Cerruti no se ha trasladado a Holanda. «No es cierto que se haya mudado a Huis Ten Bosch», ha dicho el periodista.

Al margen de esto, sí es verdad que Carmen Cerruti tiene la opción de visitar siempre que quiera a su hija en Holanda, sobre todo, ahora que sus tres nietas están fuera de casa. Tanto la princesa Amalia, como Alexia y Ariane están volcadas en sus respectivos estudios, o bien, en el caso de la mediana, disfrutando de unos meses de relax antes de empezar la universidad.

Máxima de Holanda, con su madre, en Argentina. / Gtres

Muy apegada a su hija

Aunque por ahora Carmen Cerruti no se instala en Huis Ten Bosch, para Carmen Cerruti, estar en la residencia de los Reyes no sería algo nuevo para ella. De hecho, justo cuando estalló la pandemia de coronavirus hace ya cuatro años, Máxima y Guillermo estaban de visita de Estado en Indonesia, mientras que la madre de la reina se encontraba en Holanda con sus nietas. Las restricciones por la emergencia sanitaria no permitieron a la suegra del rey Guillermo volver a Argentina, sino que tuvo que permanecer en Holanda.

En aquel momento, se hicieron unas fotografías de la madre de la reina Máxima en los jardines del Palacio, e incluso paseando por los alrededores con la argentina. Sin embargo, las imágenes no vieron la luz por cuestiones de privacidad. Eso sí, se abrió el debate sobre si era adecuado que Carmen Cerruti hiciera uso de un edificio oficial.

Máxima de Holanda, con su madre, en Argentina. / Gtres

Según explica Rick Evers a Look, Máxima de Holanda está muy pendiente de su madre, tanto que incluso a veces viaja a Argentina para estar con ella aunque sea solamente el fin de semana.