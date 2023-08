El llamativo ‘sorpasso’ de Alexia de Holanda a su hermana mayor

Paso al frente de la princesa Alexia. A pesar de que la hija mediana de los reyes Máxima y Guillermo de Holanda no tiene, a día de hoy, responsabilidades institucionales, la joven va a dar un importante paso. Tal como han confirmado fuentes oficiales, la Princesa va a participar en su primer acto oficial en solitario, el próximo día 9 de septiembre. Un importante avance para la hija mediana del monarca, que siempre ha estado, al igual que su hermana pequeña, en un segundo plano. Y es que es la princesa Amalia la que acapara la mayor parte de la atención, como heredera al trono y futura reina.

La princesa Alexia con sus hermanas. / Gtres

Según se ha anunciado, el próximo día 9 de septiembre, Alexia se trasladará a la ciudad de Rotterdam para bautizar una embarcación que ha sido nombrada en su honor. El barco en cuestión pertenece a la asociación juvenil Young Van Oord, que forma parte de una conocida empresa de los Países Bajos. A la espera de que se conozcan todos los detalles de este compromiso, se sabe que la Princesa recorrerá el barco y hablará con el personal de la tripulación.

La Princesa alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de junio, por lo que, en principio, no debería resultar llamativo que ya empiece a asumir algunos compromisos. Sin embargo, lo que sí que ha llamado la atención es que Alexia haya tomado la delantera a su hermana, heredera al trono. Y es que Amalia todavía no ha participado en ningún acto en solitario.

Alexia de Holanda, acompañada por sus padres en su graduación / Casa de Orange

La hija mayor de los Reyes protagonizó en 2021 su primer compromiso como princesa de Orange, pero lo hizo junto a sus padres, al igual que la primera vez que ha viajado al extranjero, con el tour caribeño que Máxima y Guillermo realizaron el pasado año. Desde entonces, ha acompañado a los Reyes a diversas citas, pero por ahora, no ha acudido a ningún evento sola, como sí lo hará su hermana.

Algo que, aunque resulta llamativo, no parece preocupar a los Reyes. De hecho, recientemente, el monarca habló de cómo era la relación entre sus hijas y del apoyo fundamental que supone Alexia para la heredera. Según aseguró Guillermo Alejandro en una serie de episodios especiales por sus diez años de reinado, Alexia es plenamente consciente del lugar que ocupa y está feliz de no tener que hacerse cargo del trono. Ahora, la mediana de los Orange da el primero de los pasos en su vida institucional, aunque no está previsto que su actividad se intensifique en el corto plazo.

No hay que olvidar que la Princesa se acaba de graduar junto a la princesa Leonor en el Atlantic College de Gales y que sus planes más inmediatos son disfrutar de un año sabático, antes de decidir qué hará en el futuro y cómo continuará sus estudios.