Hasta no hace mucho, no se tenían casi detalles de la vida de Alexandre Grimaldi. El hijo del príncipe Alberto de Mónaco y la ex azafata togolesa Nicole Coste era un gran desconocido para la mayoría de las personas, aunque desde que cumpliera la mayoría de edad ha ido incrementando su presencia pública.

El joven tiene muy claro que le encantaría trabajar en colaboración con su padre y poder ejercer como embajador global de Mónaco, tal como él mismo declaró hace algunos meses en una entrevista. Alexandre mantiene una estrecha relación con el soberano monegasco, al que está muy unido, a pesar de que no forma parte de la agenda oficial, ni está en la línea de sucesión, debido a que el príncipe Alberto de Mónaco nunca contrajo matrimonio con su madre.

Además, con quien también tiene una relación especial es con la princesa Estefanía que, además, es su madrina. «Es muy divertida, tiene mucha gracia y los pies en la tierra. Estoy muy unido a ella. En los últimos años, hemos cenado y comido juntos para celebrar mi cumpleaños con mis primos», contó en una entrevista a la revista británica Tatler.

Unas declaraciones que dejaron claro que el joven está muy integrado con una buena parte de la familia de su padre, por lo que no ha resultado nada extraño que ahora su prima se haya hecho eco de uno de sus últimos proyectos.

El apoyo de Camille Gottlieb

La hija menor de la princesa Estefanía de Mónaco, Camille Gottlieb, ha recurrido a las redes sociales para compartir los detalles de uno de los últimos trabajos de su primo Alexandre Grimaldi.

Ha sido a través de un post en los stories de su perfil, donde ha publicado una imagen de la última campaña del hijo del príncipe Alberto de Mónaco y Nicole Coste, de la que él mismo ha dado detalles en su cuenta oficial. Un bonito gesto con el que Camille muestra su apoyo a su primo y deja claro que tiene una buena sintonía con él. Junto al post, la sobrina del soberano ha publicado dos emoticonos de unas caritas con corazones.

El propio Alexandre Grimaldi, a pesar de que no es especialmente activo en las redes sociales, sí que ha querido dar algunos detalles sobre su último proyecto. Una campaña para una conocida revista y para la firma Dior, en la que posa con ropa de esquí.

Un proyecto que, en principio, no debería tener un significado especial pero, la realidad es que la firma Dior siempre ha estado muy ligada al Principado, sobre todo, gracias a Grace Kelly. De hecho, se asocia a una de las etapas de mayor esplendor de Mónaco y a pesar de que una buena parte de las Grimaldi son leales a Chanel, la nuera de la princesa Carolina, Beatrice Borromeo, vuelve a ser imagen de Dior.

No ha trascendido si el ‘fichaje’ de Alexandre Grimaldi por Dior es fruto de la casualidad o si se trata de una estrategia para reivindicar, de manera simbólica, su papel en el escenario de glamour de Mónaco. Un escenario en el que el joven, al menos, cuenta con todo el apoyo de la princesa Estefanía y su familia.